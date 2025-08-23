Un bambino di un anno è stato ricoverato in Pediatria all’ospedale di Padova a causa di una grave intossicazione causata da un formaggio fatto con latte crudo contaminato dal batterio Escherichia coli che il piccolo aveva mangiato. I medici hanno accertato che a causa del prodotto il bimbo ha sviluppato una Sindrome emolitico-uremica (Seu): una rara malattia che comporta un’insufficienza renale acuta in età pediatrica. La vicenda è avvenuta a Belluno e il piccolo ha sviluppato i sintomi dopo alcuni giorni di incubazione. Data la gravità delle condizioni è stato trasferito a Padova, nella Nefrologia pediatrica dell’Azienda ospedaliera.

L’Escherichia coli è un batterio che produce la tossina Shiga e che si trova nell’intestino delle mucche. La contaminazione parte dalla mungitura e il latte non pastorizzato o non bollito, così come i suoi derivati, può trasmettere l’infezione. Per questo, i pediatri sconsigliano l’assunzione da parte dei neonati di prodotti fatti con latte crudo. È il terzo caso in soli 9 mesi di bambini colpiti dalla sindrome emolitico-uretica nel bellunese: nel novembre 2024 era successo a una bambina di un anno e nel luglio scorso a un lattante di 10 mesi. Entrambi i bimbi sono stati poi curati.