Il mondo FQ

Cronaca

Ultimo aggiornamento: 13:13

Bimbo di un anno mangia formaggio fatto con latte crudo a Belluno: ricoverato in condizioni gravi in ospedale

di F. Q.
I medici hanno accertato che a causa del formaggio infetto il bimbo ha sviluppato una Sindrome emolitico-uremica (Seu), una malattia che comporta un'insufficienza renale acuta in età pediatrica
Bimbo di un anno mangia formaggio fatto con latte crudo a Belluno: ricoverato in condizioni gravi in ospedale
Icona dei commenti Commenti

Un bambino di un anno è stato ricoverato in Pediatria all’ospedale di Padova a causa di una grave intossicazione causata da un formaggio fatto con latte crudo contaminato dal batterio Escherichia coli che il piccolo aveva mangiato. I medici hanno accertato che a causa del prodotto il bimbo ha sviluppato una Sindrome emolitico-uremica (Seu): una rara malattia che comporta un’insufficienza renale acuta in età pediatrica. La vicenda è avvenuta a Belluno e il piccolo ha sviluppato i sintomi dopo alcuni giorni di incubazione. Data la gravità delle condizioni è stato trasferito a Padova, nella Nefrologia pediatrica dell’Azienda ospedaliera.

L’Escherichia coli è un batterio che produce la tossina Shiga e che si trova nell’intestino delle mucche. La contaminazione parte dalla mungitura e il latte non pastorizzato o non bollito, così come i suoi derivati, può trasmettere l’infezione. Per questo, i pediatri sconsigliano l’assunzione da parte dei neonati di prodotti fatti con latte crudo. È il terzo caso in soli 9 mesi di bambini colpiti dalla sindrome emolitico-uretica nel bellunese: nel novembre 2024 era successo a una bambina di un anno e nel luglio scorso a un lattante di 10 mesi. Entrambi i bimbi sono stati poi curati.

Gentile lettore, la pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 20 alle 9, i commenti per ogni articolo saranno chiusi dopo 72 ore, il massimo di caratteri consentito per ogni messaggio è di 1.500 e ogni utente può postare al massimo 150 commenti alla settimana. Abbiamo deciso di impostare questi limiti per migliorare la qualità del dibattito. È necessario attenersi Termini e Condizioni di utilizzo del sito (in particolare punti 3 e 5): evitare gli insulti, le accuse senza fondamento e mantenersi in tema con la discussione. I commenti saranno pubblicati dopo essere stati letti e approvati, ad eccezione di quelli pubblicati dagli utenti in white list (vedere il punto 3 della nostra policy). Infine non è consentito accedere al servizio tramite account multipli. Vi preghiamo di segnalare eventuali problemi tecnici al nostro supporto tecnico La Redazione