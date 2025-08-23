Gaza, gli imam italiani aderiscono all’appello dei rabbini: “Crimini di Hamas non legittimano la fame”
Ottanta rabbini da tutto il mondo (anche da Israele) hanno lanciato un duro appello “per invocare” una “risposta” di fronte alla “crisi umanitaria” nella Striscia di Gaza. “I peccati e i crimini di Hamas – scrivono i rabbini – non esonerano il governo di Israele dal suo obbligo di compiere tutti gli sforzi necessari per prevenire la fame di massa”. A scendere in campo al loro fianco sono ora anche gli imam italiani membri del Consiglio delle guide religiose della Coreis, la comunità religiosa islamica del nostro Paese. A creare questo ponte è il fronte liberal della corrente “modern orthodox”, la parte più moderata dei religiosi ortodossi ebraici. Tra i rabbini che hanno promosso e sottoscritto la lettera vi sono Yosef Blau, esponente di primo piano del seminario teologico “Rabbi Isaac Elchanan” dell’università “Yeshiva” a New York, da poco in pensione e trasferitosi in Israele; il capo della “Yeshivat Maale Gilboa” in Israele; i rabbini capo di Polonia, Danimarca e Norvegia, oltre all’ex rabbino capo d’Irlanda, David Rosen – voce ebraica tra le più significative nell’ambito del dialogo interreligioso – unitamente a rabbini anziani di importanti congregazioni ortodosse di Los Angeles e Washington.
“Vi sono stati mesi in cui Israele ha bloccato i convogli umanitari, partendo dal presupposto errato che aumentare le sofferenze avrebbe portato alla resa di Hamas – è scritto nell’appello dei rabbini –. Il risultato è stato invece un aggravarsi della disperazione. La giustificata rabbia nei confronti di Hamas è stata pericolosamente amplificata da alcuni estremisti fino a trasformarsi in un sospetto generalizzato nei confronti dell’intera popolazione di Gaza, compresi i bambini, bollati come futuri terroristi. Nel frattempo, a Yehuda e Shomron (Giudea e Samaria, il nome ebraico della Cisgiordania, ndr) la violenza dei coloni estremisti ha provocato l’uccisione di civili e costretto gli abitanti dei villaggi palestinesi ad abbandonare le loro case, destabilizzando ulteriormente la regione”. Un richiamo alla responsabilità del governo israeliano senza se e senza ma: “In mezzo a questa devastazione – prosegue l’appello –, l’assenza di una chiara visione postbellica da parte del primo ministro Netanyahu ha permesso alle voci più estreme del governo israeliano, compresi i ministri della comunità sionista religiosa, di riempire il vuoto con proposte inquietanti. Fra queste vi sono anche l’esilio “volontario” forzato dei palestinesi da Gaza e il sacrificio degli ostaggi israeliani rimasti, nel perseguimento di una sfuggente “vittoria totale”. Questo momento richiede una voce diversa, fondata sui nostri valori ebraici più profondi e informata dalla nostra traumatica storia di vittime di persecuzioni”.
Dall’Italia è arrivata immediatamente una risposta firmata dagli Imam Yahya Pallavicini; Abd al-Basit Ouro; Ahmad Tabakovic; Mamadou Penda Thiam; Mokhtar Diop; Sajjad Hussein Shah e Tanveer Asghar (associazione Muhammadiah); Md Zahirul Haque; Abd al-Wadoud Gouraud; Hamid Abd al-Qadir Distefano; Mustafa Abd al-Adil; Mikail Mocci; Karima Dispoto; IlhamAllah Ferrero e Halima Rubbo. “Abbiamo ricevuto questa mattina – scrivono i rappresentanti del mondo islamico italiano – il testo di un appello scritto da alcuni rabbini ortodossi internazionali con un richiamo coraggioso e coerente sulla crisi umanitaria di Gaza. Sosteniamo questo dovere comune di testimonianza alla chiarezza morale dei religiosi proposto da alcuni maestri dell’ebraismo contemporaneo tra i quali salutiamo con fratellanza gli amici rabbini Melchior, Rosen e Schudrich, compagni storici di dialogo tra ebrei e musulmani in Europa e nel mondo. Oggi nel nostro sermone del venerdì nelle moschee d’Italia preghiamo per la sopravvivenza delle famiglie palestinesi a Gerusalemme e a Gaza e per il rilascio incondizionato degli ostaggi israeliani mentre chiediamo ai politici di disarmare i terroristi senza mai sterminare militarmente la dignità e la vita di qualsiasi popolo”.