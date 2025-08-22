Un lungo messaggio sull’importanza della pace e sulla necessità di costruirla giorno dopo giorno. È il contenuto della lettera che il presidente della Repubblica Mattarella ha inviato a Bernhard Scholz, presidente della Fondazione Meeting per l’amicizia fra i popoli, per l’apertura del 46° Meeting annuale di Comunione e Liberazione a Rimini. La lettera parte dal titolo di questa edizione, “Nei luoghi deserti costruiremo con mattoni nuovi”. Una citazione del poeta americano Eliot, che il capo dello Stato ha definito una sfida. “Abbiamo bisogno di costruttori di comunità. Costruttori di convivenza, di pace, di partecipazione, di solidarietà. Costruttori di una società capace di governare i mutamenti restando umana nelle fondamenta e nella civiltà”. Nelle parole di Mattarella vengono rapportati il progresso scientifico e le drammaticità del quotidiano: guerre, volontà di potenza, egoismi personali e di gruppo, discriminazioni, povertà, solitudini. Situazioni per le quali la scienza e la tecnologia “non bastano a garantire un sicuro e autentico progresso”.

Per il presidente della Repubblica c’è bisogno di salvare le conquiste e i valori del passato – libertà, democrazia, pace, modello sociale – senza timore che le nuove generazioni o i cambiamenti possano disperderli. Perché “nessuna società che voglia avere futuro può rinunciare all’apporto dei giovani e ai loro ‘mattoni nuovi’”, scrive Mattarella, ricordando che anche nello scorrere del tempo “i valori più profondi possono trasmettersi e dare nuovi frutti”. Speranza è la parola con cui si chiude il messaggio, l’augurio che l’inquilino del Colle fa al Meeting e non solo. “La speranza è il nutrimento più prezioso di una società. Si diffonde soltanto nell’amicizia e nella solidarietà”, sottolinea Mattarella, ricordando il ruolo che ogni singolo ha nella società, perché, scrive, “le comunità deperiscono dove prevale il disimpegno o l’indifferenza”.