I due beni sono aumentati rispettivamente di oltre il 25,3% e del 35,5% su base annua.
Dopo la proposta di eliminale l’IVA sui libri la Danimarca si appresta a togliere le tasse anche da caffè e cioccolato. Una misura che servirà ad aiutare le famiglie colpite dall’inflazione sui beni alimentari, ha spiegato il vice primo ministro e titolare della Difesa Troels Lund Poulsen, leader del Partito Liberale.

“Abbiamo scelto qualcosa che avrà un effetto immediato per i danesi, che potranno immediatamente percepire di avere più denaro a disposizione” ha detto alla televisione Tv 2. La stima del ministero delle Imposte è che un pacchetto di caffè in Danimarca possa così arrivare a costare cinque corone in meno, circa 0,66 centesimi di euro. Si prevede che la norma priverà le finanze pubbliche di circa 2,4 miliardi di corone (321 milioni di euro).

Quella sul cioccolato è la più antica imposta danese. Si applica a tutti i prodotti contenenti cacao, dolciumi, frutta candita e gomme da masticare e ammonta a 3 o 3,5 euro a seconda del contenuto di zucchero. Secondo i rilievi, a luglio il cioccolato e il caffè nel paese erano aumentati rispettivamente di oltre il 25,3% e del 35,5%, in un paese in cui l’aumento medio dei prezzi dei prodotti alimentari è stato del 6,5% su base annua.

