Il video da Kiev ai tempi della guerra tra scene di vita quotidiana, edifici distrutti e omaggi per le vittime

di Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev
Le immagini dalla capitale ucraina a tre anni e mezzo dall'inizio della guerra
Le immagini di Kiev, la capitale dell’Ucraina, al tempo di guerra, che va avanti ormai da tre anni e mezzo. Tra le scene di vita quotidiana, palazzi sventrati, auto bruciate, i cavalli di Frisia – disposti per rallentare l’eventuale avanzata russa – dipinti con fiori e omaggi floreali per le vittime dei bombardamenti.

