L'ex mister di Cagliari, Napoli e Bologna (oggi presidente dell'Aiac) replica al ministro leghista: "Voglio dire al ministro dei Trasporti che anche gli allenatori vanno in treno. E siamo educatori quindi cerchiamo di promuovere la crescita dei giovani"

Presidente Renzo Ulivieri, il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini ha replicato alla richiesta dell’associazione calcistica allenatori di sospendere Israele dalle competizioni internazionali dicendo “sono assolutamente contrario, gli allenatori facciano gli allenatori”. La sua controreplica? “Voglio dire al ministro dei Trasporti che anche gli allenatori vanno in treno”.

(Renzo Ulivieri, 84 anni, originario di San Miniato, ha guidato dodici squadre di calcio maschile dal 1978 al 2008 e due femminili dal 2014 al 2022. Presiede l’associazione allenatori dal 2006).

Rispondere alla vostra proposta “gli allenatori devono pensare a fare gli allenatori” è un modo sbrigativo di liquidare la questione.

E’ una frase senza senso. Il nostro direttivo è composto da diciannove persone, di vedute politiche diverse, ma l’adesione alla richiesta è stata unanime. Il nostro non è un gesto politico, ma un atto di profonda umanità.

Pensa che rappresentanti dell’attuale maggioranza, come accaduto in altre vicende, vogliano reprimere il dissenso imponendo la propria autorità e invitando i cittadini a non guardare oltre le proprie competenze?

Chi governa deve capire che i cittadini leggono, studiano, viaggiano, discutono. Nel nostro caso, siamo stati più volte in Palestina, Libano e Israele per istruire gli allenatori locali. Abbiamo visto con i nostri occhi le situazioni critiche di quelle aree. Cominciammo molti decenni fa, ai tempi del massacro di Sabra e Chatila, avvenuto nel 1983.

Il Sudafrica fu sospeso dal Cio per la sua politica di apartheid dal 1970 fino ai primi anni Novanta. La Russia è stata esclusa dallo sport subito dopo l’invasione dell’Ucraina. Israele ha risposto al massacro terroristico di Hamas del 7 ottobre 2023 con un’operazione di guerra che sta sterminando la popolazione di Gaza, anche con la fame, ma le autorità sportive internazionali non hanno preso provvedimenti nei confronti del governo di Tel Aviv.

Quello che sta accadendo a Gaza è sotto gli occhi di tutti. La nostra richiesta, ribadisco, non è politica, ma un atto di umanità. Noi facciamo politica, ma in un’altra direzione. Cerchiamo di promuovere con i nostri tecnici la crescita dei giovani calciatori per avere un domani centinaia di migliaia di cittadini con una corretta coscienza civile. L’astensionismo ha raggiunto cifre inquietanti perché ormai prevale il luogo comune dell’inutilità del voto. Noi vogliamo combattere questo fenomeno stimolando la partecipazione collettiva nei ragazzi. Gli allenatori sono anche educatori. Questa è la nostra politica.