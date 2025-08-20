A margine della sua visita dal cantiere di via Bolla a Milano, il ministro delle infrastrutture e dei trasporti Matteo Salvini ha criticato l’appello lanciato ieri da Assoallenatori per chiedere alla Figc di sospendere Israele dalle competizioni internazionali. “Gli allenatori facciano gli allenatori, gli ambasciatori facciano gli ambasciatori – ha detto il ministro aggiungendo – ho la responsabilità delle strutture olimpiche. Mi auguro che siano le olimpiadi della pace con le bandiere di tutto il mondo. Lo sport dovrebbe unire. Quelli che allontanano i direttori d’orchestra o ballerini russi o quelli che non vogliono i calciatori o ballerini israeliani fraintendono il senso di unità dello sport”.