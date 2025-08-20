Il mondo FQ

Calcio

Ultimo aggiornamento: 13:54

Stop a Israele nello sport? Salvini contro l’Aiac: “Gli allenatori facciano gli allenatori, gli ambasciatori gli ambasciatori”

di Simone Bauducco
Icona dei commenti (38)
Matteo Salvini attacca l'associazione degli allenatori di calcio e rilancia: "Quelli che allontanano i direttori d’orchestra o ballerini russi o quelli che non vogliono i calciatori o ballerini israeliani fraintendono il senso di unità dello sport"
Icona dei commenti Commenti

A margine della sua visita dal cantiere di via Bolla a Milano, il ministro delle infrastrutture e dei trasporti Matteo Salvini ha criticato l’appello lanciato ieri da Assoallenatori per chiedere alla Figc di sospendere Israele dalle competizioni internazionali. “Gli allenatori facciano gli allenatori, gli ambasciatori facciano gli ambasciatori – ha detto il ministro aggiungendo – ho la responsabilità delle strutture olimpiche. Mi auguro che siano le olimpiadi della pace con le bandiere di tutto il mondo. Lo sport dovrebbe unire. Quelli che allontanano i direttori d’orchestra o ballerini russi o quelli che non vogliono i calciatori o ballerini israeliani fraintendono il senso di unità dello sport”.

Gentile lettore, la pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 20 alle 9, i commenti per ogni articolo saranno chiusi dopo 72 ore, il massimo di caratteri consentito per ogni messaggio è di 1.500 e ogni utente può postare al massimo 150 commenti alla settimana. Abbiamo deciso di impostare questi limiti per migliorare la qualità del dibattito. È necessario attenersi Termini e Condizioni di utilizzo del sito (in particolare punti 3 e 5): evitare gli insulti, le accuse senza fondamento e mantenersi in tema con la discussione. I commenti saranno pubblicati dopo essere stati letti e approvati, ad eccezione di quelli pubblicati dagli utenti in white list (vedere il punto 3 della nostra policy). Infine non è consentito accedere al servizio tramite account multipli. Vi preghiamo di segnalare eventuali problemi tecnici al nostro supporto tecnico La Redazione