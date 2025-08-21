Il mondo FQ

Mondo

Ultimo aggiornamento: 16:36

Trump ordina di verniciare di nero il muro tra Usa e Messico per renderlo incandescente. E la “sua” segretaria fa il video durante i lavori

di Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev
Kristi Noem si è fatta immortalare in un video mentre colora il muro insieme ad alcuni operai
Donald Trump ha ordinato di verniciare di nero il muro che divide gli Stati Uniti al Messico, in modo da renderlo più caldo e dunque difficilmente scavalcabile. Nel suo piano, diversi milioni di dollari per continuare i lavori della barriera e aggiungere, in alcune aree, sistemi di videosorveglianza. Intanto la segretaria per la Sicurezza interna, Kristi Noem, si è fatta immortalare in un video mentre colora le grate del muro insieme ad alcuni operai.

