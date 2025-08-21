“Non c’è da stupirsi di queste scene di stamattina se abbiamo visto crescere torri di 20 piani nei cortili. È una città che è cambiata molto ma siamo convinti che abbia ancora potere di parola”. Così Daniele Farina, storico esponente del Leoncavallo, dopo lo sgombero del centro sociale milanese.

“Da mesi c’è un’interlocuzione con il comune di Milano per la deportazione in una sede lontana – prosegue – Dopo la sentenza del tribunale di Milano alla Associazione delle mamme del Leoncavallo e ai collettivi era chiaro che la storia del Leoncavallo in via Watteau era finita. Il tentativo è quello di far sopravvivere lo spazio per i più giovani”.

“È una ben strana legalità questa, forse ce ne vorrà un’altra”, conclude.