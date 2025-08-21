Il mondo FQ

Cronaca

Ultimo aggiornamento: 15:28

Sgombero Leoncavallo, Daniele Farina: “Non c’è da stupirsi, abbiamo visto crescere torri di 20 piani nei cortili”

di Simone Bauducco
Icona dei commenti (1)
"Dopo la sentenza del tribunale di Milano alla Associazione delle mamme del Leoncavallo e ai collettivi era chiaro che la storia del Leoncavallo in via Watteau era finita"
Icona dei commenti Commenti

“Non c’è da stupirsi di queste scene di stamattina se abbiamo visto crescere torri di 20 piani nei cortili. È una città che è cambiata molto ma siamo convinti che abbia ancora potere di parola”. Così Daniele Farina, storico esponente del Leoncavallo, dopo lo sgombero del centro sociale milanese.

“Da mesi c’è un’interlocuzione con il comune di Milano per la deportazione in una sede lontana – prosegue – Dopo la sentenza del tribunale di Milano alla Associazione delle mamme del Leoncavallo e ai collettivi era chiaro che la storia del Leoncavallo in via Watteau era finita. Il tentativo è quello di far sopravvivere lo spazio per i più giovani”.

“È una ben strana legalità questa, forse ce ne vorrà un’altra”, conclude.

Gentile lettore, la pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 20 alle 9, i commenti per ogni articolo saranno chiusi dopo 72 ore, il massimo di caratteri consentito per ogni messaggio è di 1.500 e ogni utente può postare al massimo 150 commenti alla settimana. Abbiamo deciso di impostare questi limiti per migliorare la qualità del dibattito. È necessario attenersi Termini e Condizioni di utilizzo del sito (in particolare punti 3 e 5): evitare gli insulti, le accuse senza fondamento e mantenersi in tema con la discussione. I commenti saranno pubblicati dopo essere stati letti e approvati, ad eccezione di quelli pubblicati dagli utenti in white list (vedere il punto 3 della nostra policy). Infine non è consentito accedere al servizio tramite account multipli. Vi preghiamo di segnalare eventuali problemi tecnici al nostro supporto tecnico La Redazione