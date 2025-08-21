“Icardi, dopo essersi innervosito con un tifoso del Galatasaray, gli ha dato una testata”. Si leggeva così su Fanatik, quotidiano turco, a proposito di un episodio che ha coinvolto Mauro Icardi in Turchia, dopo il match vinto dal suo Galatasaray e in cui l’attaccante è tornato al gol dopo diversi mesi di stop a causa della rottura del legamento crociato. L’ex Inter è stato accusato di un gesto violento, ma ben presto in Turchia è scoppiata la polemica.

La star argentina del Galatasaray si è ritrovata in mezzo alla folla all’uscita di un locale della metropoli turca con la sua fidanzata China Suarez e i loro figli. Circondato da tantissimi tifosi, l’ex attaccante dell’Inter avrebbe dato una testata a una persona. Il video, diffuso da un account di TikTok è diventato presto virale sui social.

Tantissimi tifosi del Galatasaray hanno “invaso” il tweet del quotidiano turco, schierandosi a favore di Icardi e criticando la notizia dopo aver visto il video. “Non c’è stata nessuna testata, perché pubblicate un video del genere?”, “Bugia, notizia falsa. Chiedetegli scusa” e ancora “Non vi vergognate a diffondere notizie false”. Sono soltanto alcuni dei commenti che si leggono sotto il tweet del video pubblicato in Turchia.

La dinamica non è effettivamente chiara e dopo il movimento in avanti di Icardi non c’è nessuna testata evidente. “È stato rivelato che l’affermazione secondo cui Mauro Icardi avrebbe dato una testata a un tifoso è falsa. Ecco la versione più lunga del video”, ha poi rilanciato Le Marca Sports con una clip diversa. Rimane chiaramente il dubbio, ma in tanti sui social hanno messo in discussione la veridicità della testata dell’attaccante argentino.