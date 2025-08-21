Privato della libertà da circa 10 mesi per un paio di inchieste sugli appalti pilotati del “Sistema Cilento”, l’ex sindaco di Capaccio Paestum e deluchiano di ferro Franco Alfieri ha un ulteriore problemino giudiziario da affrontare. La Procura di Salerno lo ha indagato per falso in concorso con il comandante dei vigili urbani: è di “Mister Fritture” una delle 19 multe annullate illegittimamente, secondo l’ipotesi riportata nei capi di imputazione notificati dalla Finanza di Eboli.

Una sanzione da 99 euro per l’attraversamento della Ztl. “Autorizzato”, secondo il verbale di annullamento. “Circostanza non rilevata nel registro delle autorizzazioni”, si legge nell’avviso concluse indagini firmato dal pm Morris Saba. La contravvenzione risale all’ottobre 2019. Alfieri, poi eletto anche presidente della Provincia di Salerno, aveva vinto le elezioni comunali nel giugno precedente.

L’accusa per tutti è di falso commesso dal pubblico ufficiale in atti pubblici. Ha colpito anche ex amministratori e collaboratori di Alfieri, nonché altri appartenenti al corpo di polizia municipale. Le 19 multe sotto inchiesta risalgono agli anni dal 2019 al 2022. Importi tra i 58 e i 183 euro, a seconda della gravità dell’infrazione. Annullati nonostante i fotogrammi dei sistemi di videosorveglianza confermassero le motivazioni della multa. Ora Alfieri e gli altri 18 indagati hanno una ventina di giorni per depositare memorie, o chiedere di essere interrogati per difendersi.