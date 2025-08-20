Il mondo FQ

Mondo

Ultimo aggiornamento: 13:01

Il video di Meloni che rotea gli occhi quando Merz parla di cessate il fuoco: l’espressione virale sui media esteri

di Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev
Icona dei commenti (11)
A far discutere, un presunto disappunto della presidente del Consiglio mentre parla il cancelliere tedesco
Icona dei commenti Commenti

Stanno facendo il giro del mondo le espressioni di Giorgia Meloni nel corso del summit alla Casa Bianca con Donald Trump e i leader europei. A far discutere, un presunto disappunto della presidente del Consiglio, che avrebbe sollevato gli occhi mentre il cancelliere tedesco Friedrich Merz parla di cessate il fuoco in Ucraina. Nel video, in realtà, sembra che Meloni guardi semplicemente verso l’alto.

Gentile lettore, la pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 20 alle 9, i commenti per ogni articolo saranno chiusi dopo 72 ore, il massimo di caratteri consentito per ogni messaggio è di 1.500 e ogni utente può postare al massimo 150 commenti alla settimana. Abbiamo deciso di impostare questi limiti per migliorare la qualità del dibattito. È necessario attenersi Termini e Condizioni di utilizzo del sito (in particolare punti 3 e 5): evitare gli insulti, le accuse senza fondamento e mantenersi in tema con la discussione. I commenti saranno pubblicati dopo essere stati letti e approvati, ad eccezione di quelli pubblicati dagli utenti in white list (vedere il punto 3 della nostra policy). Infine non è consentito accedere al servizio tramite account multipli. Vi preghiamo di segnalare eventuali problemi tecnici al nostro supporto tecnico La Redazione