Il ministro della Difesa, Israel Katz, ha approvato il piano di attacco dell’Esercito israeliano a Gaza City, con la chiamata alle armi di circa 60.000 riservisti, come anticipato dal Times of Israel. Gli ordini non sono immediati e verranno inviati ai almeno due settimane prima di doversi presentare in servizio. I 60mila si aggiungono alle decine di migliaia di riservisti già in servizio. Non è previsto che tutti partecipino all’operazione per la conquista di Gaza City, poiché alcuni sostituiranno le truppe permanenti dell’esercito su altri fronti.

Intanto le Idf preparano l’occupazione di Gaza City: in meno di due mesi i residenti dovrebbero essere evacuati verso il centro e il sud della Striscia. Poi inizieranno le manovre militari per stabilire il controllo dell’esercito sul centro abitato. Per rinvigorire le forze armate, ad Israele servono migliaia di soldati. Perfino l’arruolamento di ebrei della diaspora, residenti in Francia e Germania, è stata ventilata nei giorni scorsi.

I negoziati e la proposta di tregua – A Il Cairo, intanto, domani dovrebbe arrivare la risposta israeliana sulla proposta di tregua firmata dai mediatori arabi, ovvero il Qatar e l’Egitto. Ma Tel Aviv appare intenzionata a proseguire con il piano di occupazione. La proposta araba suggeriva la liberazione di metà dei 50 ostaggi nella mani di Hamas (circa venti ancora vivi): Israele invece li vuole tutti liberi, subito. Netanyahu subisce i condizionamenti dell’ala estremista del suo governo, capeggiata dal ministro della sicurezza Itamar Ben Gvir e il ministro delle Finanze, Bezalel Smotrich. Rappresentano i coloni, la fascia di popolazione favorevole all’occupazione della Striscia come preludio a nuovi insediamenti israeliani.

“Almeno 18.885 bambini” bambini uccisi a Gaza dopo l’eccidio di Hamas del 7 ottobre 2023. Lo ha riferito Al Jazeera citando Hamas, al governo nella Striscia dal 2007. Secondo l’organizzazione islamista sono “oltre 62.000 i palestinesi uccisi” dai raid israeliani.