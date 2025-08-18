Il mondo FQ

Politica

Ultimo aggiornamento: 18:38

Meloni a Washington: “Oggi dopo tre anni e mezzo finalmente si aprono spiragli di dialogo”

di F. Q.
Icona dei commenti (9)
La premier prima dell'incontro alla Casa Bianca: "Chiamati qui per il nostro contributo di proposte di diplomazia"
Icona dei commenti Commenti

“Oggi è una giornata importante. Dopo tre anni e mezzo in cui noi abbiamo avuto una Russia che non dava alcun segnale di dialogo e pretendeva la capitolazione di Kiev, finalmente si aprono degli spiragli di dialogo, perché c’è una situazione di stallo che è stata costruita dal coraggio degli ucraini, ma anche del sostegno unito che l’Occidente in questi anni ha garantito alla nazione”. Lo ha detto la premier italiana Giorgia Meloni prima dell’incontro con Donald Trump e Volodymyr Zelensky alla Casa Bianca.

“Ovviamente l’Italia c’è come c’è sempre stata in questi tre anni e mezzo, noi siamo al fianco dell’Ucraina, sosteniamo gli sforzi di pace del presidente degli Stati Uniti, siamo stati chiamati per il nostro contributo di proposte di diplomazia”, ha proseguito sottolineando che vanno esplorate “tutte le soluzioni possibili”

Gentile lettore, la pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 20 alle 9, i commenti per ogni articolo saranno chiusi dopo 72 ore, il massimo di caratteri consentito per ogni messaggio è di 1.500 e ogni utente può postare al massimo 150 commenti alla settimana. Abbiamo deciso di impostare questi limiti per migliorare la qualità del dibattito. È necessario attenersi Termini e Condizioni di utilizzo del sito (in particolare punti 3 e 5): evitare gli insulti, le accuse senza fondamento e mantenersi in tema con la discussione. I commenti saranno pubblicati dopo essere stati letti e approvati, ad eccezione di quelli pubblicati dagli utenti in white list (vedere il punto 3 della nostra policy). Infine non è consentito accedere al servizio tramite account multipli. Vi preghiamo di segnalare eventuali problemi tecnici al nostro supporto tecnico La Redazione