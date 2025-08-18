“Oggi è una giornata importante. Dopo tre anni e mezzo in cui noi abbiamo avuto una Russia che non dava alcun segnale di dialogo e pretendeva la capitolazione di Kiev, finalmente si aprono degli spiragli di dialogo, perché c’è una situazione di stallo che è stata costruita dal coraggio degli ucraini, ma anche del sostegno unito che l’Occidente in questi anni ha garantito alla nazione”. Lo ha detto la premier italiana Giorgia Meloni prima dell’incontro con Donald Trump e Volodymyr Zelensky alla Casa Bianca.

“Ovviamente l’Italia c’è come c’è sempre stata in questi tre anni e mezzo, noi siamo al fianco dell’Ucraina, sosteniamo gli sforzi di pace del presidente degli Stati Uniti, siamo stati chiamati per il nostro contributo di proposte di diplomazia”, ha proseguito sottolineando che vanno esplorate “tutte le soluzioni possibili”