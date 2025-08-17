Il mondo FQ

Cronaca

Ultimo aggiornamento: 13:20

Moglia, ritrovato il corpo del 24enne Laurentiu Gorea: si era tuffato in un canale per un bagno a Ferragosto

di F. Q.
Il giovane, nato in Romania e residente a Modena, lavorava come autotrasportatore a Pavullo sul Frignano. L'incidente durante un pomeriggio trascorso con gli amici
Moglia, ritrovato il corpo del 24enne Laurentiu Gorea: si era tuffato in un canale per un bagno a Ferragosto
Icona dei commenti Commenti

È stato recuperato la mattina del 17 agosto il cadavere di Laurentiu Gorea. Il ragazzo di 24 anni, nel pomeriggio di Ferragosto, si era tuffato senza più emergere in superficie nel bacino idrovoro in località Mondine a Moglia, nel Mantovano. Si tratta della quarta persona deceduta nel weekend di ferragosto nelle acque della Lombardia.

Il giovane, nato in Romania e residente a Modena, lavorava come autotrasportatore alla Pavullo trasporti con sede a Pavullo nel Frignano, in provincia di Modena. Arrivato con degli amici nei pressi dell’impianto idrovoro per trascorrere la giornata di Ferragosto, aveva pranzato e pescato e poi si era tuffato nel piccolo bacino per fare un bagno. Tornato a riva con gli amici, si era poi nuovamente tuffato scomparendo.

Per due giorni Vigili del Fuoco, sommozzatori, con l’ausilio anche di un elicottero dei Carabinieri e uno dei Vigili del Fuoco, lo hanno cercato senza trovarlo fino a questa mattina quando il corpo del giovane è emerso ed è stato recuperato attorno alle 6,30 dai Vigili del Fuoco. E’ stata poi effettuata sul posto l’ispezione medico-legale dal personale sanitario unitamente ai Carabinieri, escludendo segni di violenza sul corpo. La salma del giovane, dopo il consenso del Pubblico ministero, è stata affidata ai familiari intervenuti sul posto.

Gentile lettore, la pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 20 alle 9, i commenti per ogni articolo saranno chiusi dopo 72 ore, il massimo di caratteri consentito per ogni messaggio è di 1.500 e ogni utente può postare al massimo 150 commenti alla settimana. Abbiamo deciso di impostare questi limiti per migliorare la qualità del dibattito. È necessario attenersi Termini e Condizioni di utilizzo del sito (in particolare punti 3 e 5): evitare gli insulti, le accuse senza fondamento e mantenersi in tema con la discussione. I commenti saranno pubblicati dopo essere stati letti e approvati, ad eccezione di quelli pubblicati dagli utenti in white list (vedere il punto 3 della nostra policy). Infine non è consentito accedere al servizio tramite account multipli. Vi preghiamo di segnalare eventuali problemi tecnici al nostro supporto tecnico La Redazione