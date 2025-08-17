Decine di auto con bandiere palestinesi hanno sfilato per le strade di Milano ieri, sabato 16 agosto. Sia chiama Carovana per la Palestina, l’ultima iniziativa organizzata dall’Associazione dei Palestinesi d’Italia, a cui hanno partecipato anche Cambiare Rotta e Potere al Popolo. Il corteo è partito da piazzale Loreto e ha percorso la circonvallazione della città. “Continua la mobilitazione per Gaza, un urlo di dolore che parte dalla pancia, dall’umanità, dal raziocinio degli esseri umani di tutto il mondo. Un urlo di dolore che si alza al cielo, arriva a tutto il mondo per arrivare a Gaza”, ha dichiarato Elio Lupoli del Csa Vittoria. “Siamo davanti a qualcosa che storicamente lascia segno nell’umanità è un punto di non ritorno se si sta dalla parte del diritto, della vita delle persone o si sta dalla parte della protezione di uno Stato che è assassino, uno Stato che è inequivocabilmente assassino”, ha continuato. “Meloni è una complice del genocidio nella striscia di Gaza. Chiediamo rispetto della Costituzione italiana, che ripudia la guerra, mentre lei finanzia Netanyahu, del cui regime lei fa parte”, ha poi aggiunto il presidente nazionale dell’API, Mohammad Hannoun, che ha poi definito come “propaganda” l’accoglienza dei bambini palestinesi in Italia per le cure.