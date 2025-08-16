Il commento degli analisti americani è unanime: senza la tregua in Ucraina, resta la piena legittimazione del leader del Cremlino, sotto sanzioni e con un mandato d'arresto della Corte penale internazionale

Il New York Times e il Washington Post non fanno sconti a Donald Trump, sull’incontro con Putin in Alaska per un cessate il fuoco in Ucraina: le homepage dei siti riassumono il senso di una piena vittoria per lo zar, mentre il tycoon deve accontentarsi (al massimo) di una non sconfitta. “Ostentano amicizia ma finiscono senza un accordo sull’Ucraina”, titola la testata della Grande mela. Che sottolinea “nessuna conseguenza” per Putin: svanite all’orizzonte le sanzioni sbandierate da Trump, malgrado la tregua in Ucraina ancora non si veda. Non solo: “Per Putin, Trump ha srotolato un tappeto rosso”. Sul piano simbolico, dunque, il presidente russo ha ottenuto la piena legittimazione, senza offrire nulla, pubblicamente, in cambio. La Casa Bianca ha tagliato l’applauso di Trump a Putin dal video ufficiale dell’incontro, mentre lo zar incede sul tappeto rosso appena giunto nella base militare di Anchorage.

Le cronache e le analisi del Washington Post sono dello stesso tono. “Parole calorose ma nessun accordo con l’Ucraina: Trump e Putin concludono il vertice in anticipo”. Il quotidiano di Jeff Bezos mette in risalto gli “scarsi risultati” dello storico incontro, mentre resta lo “sfarzo e calore tra i due leader”. Un summit “iniziato con il tappeto rosso”, “concluso con un’uscita anticipata e sobria”.

Neppure il Wall street Journal della scuderia di Rupert Murdoch – l’editore conservatore di Fox News – fa sconti al presidente americano: “Trump ha steso il tappeto rosso per Putin, ma non ha ricevuto molto in cambio”. La testata punta il dito contro il rinvio delle sanzioni contro Putin e il mancato annuncio di un accordo su un cessate il fuoco il Ucraina, il vero obiettivo della Casa Bianca. La testata indica il crocevia verso una tregua: il lasciapassare di Kiev “all’intesa” cui hanno alluso i due leader nelle dichiarazioni congiunte al termine dell’incontro in Alaska. “Trump ha consigliato all’Ucraina di raggiungere un accordo perché ‘la Russia è una potenza molto grande’”, recita il sommario nell’homepage del Wall street Journal.

Anche Fox News suggerisce di guardare in Ucraina, dopo il summit di Anchorage. All’emittente conservatrice il presidente Usa ha concesso l’intervista subito dopo l’incontro. Sul sito ora rilancia il monito del Tycoon: “Trump invita Zelenskyy a “fare un accordo””.

Anche Usa Today rimarca il sostanziale fallimento della Casa Bianca: “Trump ha steso il tappeto rosso a Putin in Alaska per raggiungere una svolta nella guerra in Ucraina. Se n’è andato senza un accordo di pace”.