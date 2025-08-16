I media statunitensi hanno nel corso delle ore diffuso le pretese del leader del Cremlino che ancora oggi ha dichiarato che "la conversazione è stata molto franca, sostanziale e, a mio parere, ci avvicina alle decisioni necessarie"

Dopo l’iniziale “mistero” su cosa mancasse per raggiungere un accordo sulla guerra Russia-Ucraina, ecco che con il passare delle ore emerge che il sorridente Vladimir Putin sul piatto della bilancia per garantire la sicurezza dell’Ucraina ha messo richieste pesantissime. Richieste che Donald Trump dovrà di fatto riferire lunedì al presidente ucraino Volodymyr Zelensky. I media statunitensi hanno nel corso delle ore diffuso le pretese del leader del Cremlino che ancora oggi ha dichiarato che “la conversazione è stata molto franca, sostanziale e, a mio parere, ci avvicina alle decisioni necessarie”. “Naturalmente abbiamo avuto l’opportunità, che abbiamo colto, di parlare della genesi, delle cause di questa crisi. È proprio l’eliminazione di queste cause profonde che dovrebbe costituire la base della soluzione”.

Ed ecco in sintesi cosa vuole il leader del Cremlino. Putin non intende osservare un cessate il fuoco temporaneo e insiste piuttosto su accordo globale che ponga fine alla guerra. Trump si è mostrato favorevole a questo approccio. L’Ucraina dovrà ritirarsi completamente dal Donetsk. Nel caso Kiev accettasse, Mosca, che già ha occupato la quasi totalità dell’oblast di Lugansk, otterrebbe il controllo di tutta la regione del Donbass. Per quanto riguarda le altre due oblast parzialmente occupate, Kherson e Zaporizhzhia, il presidente russo propone di congelare il fronte allo stato attuale. In cambio, assicura di non attaccare né prendere ulteriori aree. Infine, Putin vuole che il russo venga riconosciuto come lingua ufficiale in Ucraina e chiede garanzie di sicurezza per le chiese ortodosse che fanno capo al patriarcato di Mosca.