“Trump-Putin, le regole Covid del Cremlino mettono a rischio la conferenza stampa dopo il vertice”

Potrebbe saltare la conferenza stampa congiunta di Vladimir Putin e Donald Trump prevista al termine dell’atteso vertice in Alaska sull’Ucraina. Alla base, secondo quanto ipotizza Sky News, vi sarebbero le procedure sanitarie anti-covid ancora previste dai russi per i giornalisti.

Come riporta l’emittente, i reporter russi arrivati ad Anchorage giovedì hanno dovuto presentare due test Covid negativi, come richiesto dal protocollo standard del Cremlino per essere nella stessa stanza con il presidente russo. Una procedura, però, non adottata dagli altri colleghi: i giornalisti americani e internazionali, infatti, non sono stati sottoposti ad alcun controllo di questo tipo. Questo potrebbe spingere Putin a parlare solo con la sua stampa “Covid-cleared“.

È nota da anni la fobia di Putin per eventuali rischi di contagio e le alte precauzioni messe in atto in Russia durante la pandemia. Emblematica l’immagine dell’incontro a Mosca nel febbraio del 2022 con Emmanuel Macron: l’uno di fronte all’altro, seduti agli estremi di un tavolo bianco lungo ben 4 metri. Una scelta dovuta al rifiuto del presidente francese di sottoporsi al tampone molecolare, come previsto da protocollo, costringendo quindi l’entourage medico del suo omologo russo a consigliare un maggior distanziamento tra i due.

La giornata ad Anchorage – racconta Sky News – è iniziata alle 6 del mattino, quando i giornalisti sono stati radunati nel parcheggio di un negozio di animali e trasportati con vecchi scuolabus alla base aerea di Elmendorf. Lì sono stati sottoposti a controlli di sicurezza scrupolosi su ogni apparecchio elettronico, in un contesto di massima vigilanza per l’atteso incontro tra i due leader.