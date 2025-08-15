Sta facendo il giro del web un video che riprende il presidente Usa, Donald Trump, e quello russo, Vladimir Putin, poco prima del vertice a porte chiuse per parlare della guerra in Ucraina. Dopo l’arrivo in Alaska, prima che le porte si chiudessero, i due hanno salutato la stampa ma senza rispondere alle domande. Il leader del Cremlino, forse poco abituato, ha reagito con facce buffe alla confusione dei cronisti internazionali che provavano a fargli domande. La stampa è poi stata congedata.