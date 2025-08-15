Il mondo FQ

Trump e Putin non rispondono alle domande. E il presidente russo reagisce così al caos dei cronisti – Video

Il leader del Cremlino, forse poco abituato, ha reagito con facce buffe alla confusione dei cronisti
Sta facendo il giro del web un video che riprende il presidente Usa, Donald Trump, e quello russo, Vladimir Putin, poco prima del vertice a porte chiuse per parlare della guerra in Ucraina. Dopo l’arrivo in Alaska, prima che le porte si chiudessero, i due hanno salutato la stampa ma senza rispondere alle domande. Il leader del Cremlino, forse poco abituato, ha reagito con facce buffe alla confusione dei cronisti internazionali che provavano a fargli domande. La stampa è poi stata congedata.

