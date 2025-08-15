Secondo quanto riportato da alcuni testimoni, i colpi sono stati sparati durante le preghiere del venerdì nella moschea. La caccia al colpevole è in corso

La polizia svedese ha comunicato che c’è stata una sparatoria vicino a una moschea a Orebro, città della Svezia meridionale situata a ovest di Stoccolma. L’allarme, secondo il sito del giornale Aftonbladet, è scattato intorno alle 14. Sul posto sono intervenuti anche vigili del fuoco e ambulanze. Due le persone ferite. Ai cittadini è stato chiesto di allontanarsi dall’area. La caccia al colpevole è in corso.

“Abbiamo un’operazione in corso dopo la segnalazione di spari nei pressi della moschea”, ha dichiarato il portavoce della polizia, Lars Hedelin. Secondo quanto riportato da alcuni testimoni intervistati da SVT , i colpi sono stati sparati durante le preghiere del venerdì nella moschea. “Ho sentito cinque, sei colpi”, racconta un residente della zona. Secondo le informazioni fornite da Aftonbladet, la polizia ritiene che la sparatoria sia legata alla lotta tra gang della criminalità organizzata. Si tratterebbe quindi di un “incidente isolato”, non direttamente collegato alla moschea.