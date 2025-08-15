Vladimir Putin è salito a bordo dell’auto presidenziale di Donald Trump – soprannominata “The Beast” – nonostante ci fosse anche la sua limousine Aurus personale di fabbricazione russa ad aspettarlo sulla pista di Anchorage. Secondo i giornalisti del pool del Cremlino di Radio Mayak l’auto sembrava pronta a prelevare il leader russo. I due hanno così rotto il protocollo, allontanandosi insieme per dirigersi al luogo del vertice a porte chiuse.
Putin e Trump rompono il protocollo: insieme su The Beast (nonostante ci fosse anche la limousine russa) – Video
I due presidenti si sono allontanati insieme sulla macchina presidenziale statunitense. Pronta anche quella russa che però è rimasta inutilizzata