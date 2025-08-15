“Smetterà di uccidere i civili?“. La domanda non deve essere piaciuta al presidente russo che, in arrivo in Alaska per il vertice con Donald Trump, durante le foto di rito sul tappeto rosso della pista della base di Anchorage, non ha risposto a una giornalista che chiedeva conto delle vittime ucraine. Putin ha fatto segno di “non sentire” e poi si è allontanato con l’omologo statunitense per proseguire l’incontro a porte chiuse.
“Smetterà di uccidere civili?”: Putin fa il gesto del “non sento” e non risponde alla giornalista – Video
