Si tuffa nel fiume Adda e non riemerge: morto in ospedale ragazzo di 16 anni

Era stato recuperato dai sommozzatori dei vigili del fuoco: rianimato e portato in ospedale a Milano le sue condizioni erano apparse subito disperate

Era stato recuperato dai soccorritori mentre si trovava sul fondo del fiume Adda, privo di sensi. Rianimato e portato in ospedale in gravissime condizioni di salute, per il 16 enne di origini nordafricane non c’è stato però nulla da fare: è morto al San Raffaele di Milano.

L’allarme era scattato intorno alle 18 di giovedì quando il giovane si è tuffato nell’Adda – in località Bocchi di Comazzo, nel Lodigiano – senza più riemergere. In quella zona, da anni, vige il divieto di balneazione per motivi di sicurezza per profondità irregolare e turbolenze. I suoi amici hanno subito allertato i soccorsi. Le squadre dei vigili del fuoco del Comando provinciale di Lodi, con il supporto del nucleo sommozzatori e dell’elicottero Drago 153 proveniente dal reparto volo di Malpensa, sono intervenuti. Intorno alle 19, grazie al sorvolo dell’elicottero, il corpo del giovane è stato avvistato immobile sul fondo del fiume. I sommozzatori lo hanno recuperato e il personale dei vigili del fuoco ha iniziato le manovre salvavita in attesa dell’arrivo dei soccorritori del 118. Le sue condizioni erano subito apparse disperate. Trasferito in ospedale, è deceduto poche ore dopo.