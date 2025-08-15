Il piccolo era sfuggito alla vista del padre quando l’automobilista lo ha travolto. E' ricoverato in prognosi riservata

Un bambino di 5 anni è ricoverato in prognosi riservata all’ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma, per i gravi traumi riportati dopo in un incidente stradale avvenuto ieri sera, in via di Tor Pignattara, all’incrocio con via dell’Acquedotto Alessandrino, al Casilino. Secondo quanto apprende LaPresse, lo scontro è avvenuto intorno alle 21.

Il piccolo, in sella alla bicicletta era sfuggito alla vista del padre quando l’automobilista lo ha travolto. L’uomo si è fermato a prestare soccorso. Prima di essere trasferito al Bambin Gesù il bimbo era stato portato al pronto soccorso del Vannini. Sul posto le autoambulanze dell’Ares 118 e la Polizia Locale di Roma Capitale per i rilievi.