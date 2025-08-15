Il mondo FQ

Roma, un’auto ha travolto un bambino di cinque anni in bicicletta

Il piccolo era sfuggito alla vista del padre quando l’automobilista lo ha travolto. E' ricoverato in prognosi riservata
Un bambino di 5 anni è ricoverato in prognosi riservata all’ospedale Pediatrico Bambino Gesù di Roma, per i gravi traumi riportati dopo in un incidente stradale avvenuto ieri sera, in via di Tor Pignattara, all’incrocio con via dell’Acquedotto Alessandrino, al Casilino. Secondo quanto apprende LaPresse, lo scontro è avvenuto intorno alle 21.

Il piccolo, in sella alla bicicletta era sfuggito alla vista del padre quando l’automobilista lo ha travolto. L’uomo si è fermato a prestare soccorso. Prima di essere trasferito al Bambin Gesù il bimbo era stato portato al pronto soccorso del Vannini. Sul posto le autoambulanze dell’Ares 118 e la Polizia Locale di Roma Capitale per i rilievi.

