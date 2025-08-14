È morto in ospedale a Trento il bambino 12enne che era in condizioni gravissime dopo esser caduto nel lago di Molveno (Trento). Il bambino, di origini pakistane assieme alla famiglia, aveva fatto una gita in barca sul lago. A dare l’allarme il papà al termine di un giro in barca con il figlio e altri familiari. Sul posto i carabinieri, che stanno ricostruendo la dinamica dell’incidente, i vigili del fuoco volontari di Molveno e i sommozzatori di Trento che hanno recuperato il corpo dopo avere scandagliato lo specchio d’acqua di fronte alla riva. Secondo le prime informazioni il ragazzino sarebbe rimasto sott’acqua per almeno 40 minuti. Recuperato dai vigili del fuoco è stato a lungo rianimato e trasferito d’urgenza in elicottero all’ospedale Santa Chiara di Trento. I medici hanno solo potuto constatare il decesso.

FOTO DI ARCHIVIO