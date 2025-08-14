Il mondo FQ

Ponte Morandi, 7 anni dal crollo. Mattarella: “La tutela delle infrastrutture non ammette negligenza”

Nel messaggio alla sindaca di Genova Silvia Salis il presidente ricorda le 43 vittime e richiama alle "responsabilità pubbliche e private" in tema di sicurezza
“Il 14 agosto 2018 segna una pagina drammatica nella storia del nostro Paese: quarantatré vite spezzate, centinaia di persone costrette ad abbandonare le loro abitazioni. Una ferita indelebile nel cuore di Genova, della Liguria, dell’Italia”. Sono le parole del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel messaggio inviato alla sindaca di Genova, Silvia Salis per il settimo anniversario del crollo del Ponte Morandi.

Alle 11.36 della vigilia di Ferragosto del 2018 il pilone 9 del ponte è venuto giù all’improvviso, portando con sé una parte del viadotto. Nel crollo sono morte 43 persone. “Il crollo del Ponte Morandi ha segnato un severo richiamo alle responsabilità pubbliche e private in tema di sicurezza delle infrastrutture. Un punto di non ritorno a pratiche che hanno generato un disastro di quelle proporzioni”, ha ammonito il presidente. “La tutela delle infrastrutture, per garantire piena sicurezza nella circolazione, non ammette alcuna forma di negligenza“.

Poi la partecipazione al lutto di chi quel giorno perse un caro – “Nel commemorare le vittime del Ponte Morandi, la Repubblica si unisce al dolore dei familiari” – e le lodi per la reazione a quel dramma: “La comunità locale e la comunità nazionale hanno reagito con straordinario spirito di solidarietà accanto agli immediati soccorsi offerti dalle autorità preposte per arginarne le catastrofiche conseguenze” e “la rapida ricostruzione di un così importante tratto stradale, il Ponte Genova San Giorgio, riconnettendo la Città e l’Italia, è stata un atto di ripartenza”.

Le commemorazioni per il settimo anniversario sono iniziate con la messa celebrata dall’arcivescovo di Genova Marco Tasca nella Chiesa parrocchiale di San Bartolomeo della Certosa. La cerimonia ufficiale si svolge accanto al Memoriale 14.08.2018, inaugurato lo scorso dicembre dove prima sorgeva il pilone 9. Assente il ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini. Ci sono il viceministro dei Trasporti con delega della presidenza del Consiglio dei Ministri Edoardo Rixi, il presidente ligure Marco Bucci, la sindaca Salis, la prefetta Cinzia Torraco e il vicepresidente della Regione Lombardia Marco Alparone.

