Mentre Israele si prepara all’invasione di Gaza, ieri Hamas avrebbe presentato all’Egitto proposte per un possibile cessate il fuoco. Il gruppo islamista offrirebbe il ritiro dei propri combattenti su posizioni concordate, con “l’impegno a mantenere gli ostaggi in vita”. In cambio chiede il ritiro delle truppe Idf e un documento scritto con la rinuncia di Israele all’invasione di Gaza. Secondo quanto riporta il Times of Israel – citando Al Arabyia – Hamas chiede garanzie internazionali sulla fine permanente della guerra.

Smotrich rilancia in Cisgiordania: “Sionismo al suo meglio” – Intanto l’ala estremista del governo di Netanyahu non rinuncia all’espansione delle colonie in Cisgiordania. Il ministro delle Finanze Bezalel Smotrich – riferisce il Times of Israel – ha annunciato l’intenzione di approvare la costruzione di oltre 3mila unità abitative nel controverso progetto di insediamento E1, tra Gerusalemme e Màale Adumim. La decisione, secondo il ministro, “sotterra l’idea di uno stato palestinese”.

Il progetto è rimasto congelato per decenni a causa della forte opposizione della comunità internazionale. “Dopo decenni di pressioni e blocchi internazionali, stiamo infrangendo le convenzioni e collegando Màale Adumim a Gerusalemme. Questo è il sionismo al suo meglio: costruire, insediare e rafforzare la nostra sovranità nella Terra d’Israele”, ha dichiarato Smotrich.

Missile dallo Yemen – I ribelli yemeniti Houthi hanno rivendicato il lancio di un missile balistico questa mattina contro Israele, sostenendo di aver preso di mira l’aeroporto Ben Gurion. In precedenza l’Idf aveva affermato di aver abbattuto un missile proveniente dallo Yemen, senza che suonassero le sirene, “secondo il protocollo”