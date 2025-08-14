Il mondo FQ

Mondo

Ultimo aggiornamento: 9:42

Gaza, “Hamas ha offerto il ritiro se non ci sarà invasione”. Cisgiordania, Smotrich annuncia nuovi insediamenti: “Seppelliamo la Palestina”

di F. Q.
Proposte di cessate del fuoco da parte della milizia islamista, riferite dal Times of Israel. La richiesta: garanzie internazionali sulla fine della guerra. Il ministro dell'ultradestra annuncia 3mila nuove abitazioni
Gaza, “Hamas ha offerto il ritiro se non ci sarà invasione”. Cisgiordania, Smotrich annuncia nuovi insediamenti: “Seppelliamo la Palestina”
Icona dei commenti Commenti

Mentre Israele si prepara all’invasione di Gaza, ieri Hamas avrebbe presentato all’Egitto proposte per un possibile cessate il fuoco. Il gruppo islamista offrirebbe il ritiro dei propri combattenti su posizioni concordate, con “l’impegno a mantenere gli ostaggi in vita”. In cambio chiede il ritiro delle truppe Idf e un documento scritto con la rinuncia di Israele all’invasione di Gaza. Secondo quanto riporta il Times of Israel – citando Al Arabyia – Hamas chiede garanzie internazionali sulla fine permanente della guerra.

Smotrich rilancia in Cisgiordania: “Sionismo al suo meglio” – Intanto l’ala estremista del governo di Netanyahu non rinuncia all’espansione delle colonie in Cisgiordania. Il ministro delle Finanze Bezalel Smotrich – riferisce il Times of Israel – ha annunciato l’intenzione di approvare la costruzione di oltre 3mila unità abitative nel controverso progetto di insediamento E1, tra Gerusalemme e Màale Adumim. La decisione, secondo il ministro, “sotterra l’idea di uno stato palestinese”.

Il progetto è rimasto congelato per decenni a causa della forte opposizione della comunità internazionale. “Dopo decenni di pressioni e blocchi internazionali, stiamo infrangendo le convenzioni e collegando Màale Adumim a Gerusalemme. Questo è il sionismo al suo meglio: costruire, insediare e rafforzare la nostra sovranità nella Terra d’Israele”, ha dichiarato Smotrich.

Missile dallo Yemen – I ribelli yemeniti Houthi hanno rivendicato il lancio di un missile balistico questa mattina contro Israele, sostenendo di aver preso di mira l’aeroporto Ben Gurion. In precedenza l’Idf aveva affermato di aver abbattuto un missile proveniente dallo Yemen, senza che suonassero le sirene, “secondo il protocollo”

Gentile lettore, la pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 20 alle 9, i commenti per ogni articolo saranno chiusi dopo 72 ore, il massimo di caratteri consentito per ogni messaggio è di 1.500 e ogni utente può postare al massimo 150 commenti alla settimana. Abbiamo deciso di impostare questi limiti per migliorare la qualità del dibattito. È necessario attenersi Termini e Condizioni di utilizzo del sito (in particolare punti 3 e 5): evitare gli insulti, le accuse senza fondamento e mantenersi in tema con la discussione. I commenti saranno pubblicati dopo essere stati letti e approvati, ad eccezione di quelli pubblicati dagli utenti in white list (vedere il punto 3 della nostra policy). Infine non è consentito accedere al servizio tramite account multipli. Vi preghiamo di segnalare eventuali problemi tecnici al nostro supporto tecnico La Redazione