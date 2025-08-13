Il mondo FQ

Due F-35 italiani stanziati in Estonia hanno intercettato dei jet russi durante un pattugliamento

Gli aerei fanno parte della Task Force Air Nato. Si tratta della prima intercettazione di velivoli russi
Due F-35 italiani stanziati in Estonia hanno intercettato dei jet russi durante un pattugliamento
“Per la prima volta due F-35 italiani decollano in Estonia in risposta a velivoli russi nell’ambito della missione di pattugliamento aereo della Nato. La Task Force Air italiana, distaccamento del 32° Stormo presso la base aerea di Ämari, è in stato di allerta rapida 24 ore su 24, 7 giorni su 7, a dimostrazione dell’impegno dell’Alleanza a salvaguardare lo spazio aereo della Nato”. A farlo sapere è il Comando aereo della Nato.

