Sono attesi in serata, all’aeroporto militare di Ciampino, 30 bambini palestinesi di Gaza evacuati dalla Striscia per essere curati in Italia. Lo ha annunciato la Farnesina, sottolineando che si tratta della più grande operazione di evacuazione sanitaria fra quelle realizzate da gennaio 2024. Il convoglio umanitario include, infatti, tre voli speciali messi a disposizione dall’Aeronautica militare che trasporteranno in Italia i 30 bambini, accompagnati dai loro familiari, per un totale di quasi 120 persone.

Oltre a Ciampino, i piccoli pazienti arriveranno anche agli aeroporti di Milano Linate e di Pisa, per poi essere trasferiti presso le strutture sanitarie sul territorio nazionale che assicureranno loro le cure necessarie. L’operazione è realizzata con il coordinamento della presidenza del Consiglio, grazie al raccordo fra ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale, ministero della Difesa, ministero dell’Interno e Dipartimento della Protezione Civile, in collaborazione con l’Oms e il Meccanismo europeo di Protezione Civile. I bambini si trovano tutti in condizioni estremamente gravi, una parte è stata ferita dai bombardamenti israeliani, e necessitano di cure che nella Striscia privata di medicinali e con gli ospedali sovraffollati e semidistrutti non sono possibili. Anche alcuni dei genitori hanno bisogno di assistenza sanitaria.

L’iniziativa, sostiene la Farnesina, “estende all’assistenza medico-sanitaria le attività umanitarie condotte dall’Italia per la popolazione civile della Striscia, nel quadro del progetto Food for Gaza“. Con quest’ultima evacuazione sanitaria, “supera i 180 il numero di bambini di Gaza e loro familiari (580 persone in totale) accolti in Italia nell’ambito delle operazioni umanitarie portate avanti dal nostro Paese, che si conferma il quarto al mondo – il primo fra quelli occidentali – ad aver organizzato l’evacuazione e il trasferimento in ospedali specializzati di pazienti provenienti dalla Striscia”.

E proprio il numero di evacuazioni sanitarie portate a termine dall’Italia era stato rivendicato dalla premier Meloni in risposta alle contestazioni ricevute alcuni giorni fa da un gruppo di attivisti pro-Palestina. “Siamo la nazione al mondo che ha liberato più bambini” aveva detto. “Ma continuiamo a uccidere bambini palestinesi con armi italiani” le aveva replicato l’attivista.