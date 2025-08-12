Collisione nel Mar cinese meridionale tra un’unità della Marina cinese e una della Guardia Costiera cinese. A riferire di quanto accaduto sono le Filippine, secondo cui le imbarcazioni stavano inseguendo una nave della Guardia Costiera di Manila che scortava altre barche impegnate in una “missione di assistenza a pescatori filippini”. Tutto, riporta il Philippine Daily Inquirer, è avvenuto nei pressi della zona contesa che le Filippine chiamano ‘Panatag’ e i cinesi ‘Huangyan’ (Scarborough Shoal, rivendicato dalle Filippine a cui è stato sottratto nel 2012).

Secondo Jay Tarriela, portavoce della Guardia Costiera di Manila, l’unità della Guardia Costiera cinese viaggiava “a grande velocità” ed è rimasta danneggiata nella collisione “con la nave da guerra della Marina dell’Esercito popolare di liberazione”.

Diversa la versione di Pechino. La Guardia Costiera, riporta il Global Times, ha “adottato tutte le misure necessarie” per allontanare unità navali delle Filippine dalle acque intorno all’area oggetto della disputa. Stando alla versione del gigante asiatico, le imbarcazioni delle Filippine – nella zona “con il pretesto di fornire aiuti ai pescherecci” – hanno “ignorato gli avvertimenti” e sono state “costrette ad allontanarsi” con una “operazione professionale” e “legittima”.

L’incidente è l’ultimo di una serie di scontri tra Cina e Filippine nel Mar Cinese Meridionale, che Pechino rivendica quasi interamente nonostante una sentenza internazionale ne dichiari l’infondatezza giuridica