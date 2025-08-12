È stato ritrovato senza vita il corpo del bambino di 6 anni scomparso in mare ieri, lunedì 11 agosto, di fronte alla spiaggia di Cavallino Treporti (Venezia) intorno alle 16. I sommozzatori dei vigili del fuoco hanno individuato il cadavere del piccolo Carlo Panizzo verso le 3 del mattino, a cento metri dalla battigia. Non distante da dove era visto l’ultima volta mentre faceva un bagno. È stato decisivo l’uso di un sonar in grado di rilevare elementi e tracce sui fondali. Il bambino è stato trovato dove l’acqua è profonda circa due metri.

Le ricerche erano iniziate dopo che la madre aveva lanciato l’allarme per la scomparsa del figlio a Ca’ Pasquali, sul litorale di Cavallino Treporti. Dopo la richiesta di aiuto la guardia costiera ha inviato sul posto una motovedetta, di due gommoni e pattuglie via terra da Venezia e Jesolo. Mentre due elicotteri dei vigili del fuoco e della polizia hanno sorvolato l’area, le squadre dei sommozzatori e il nucleo regionale dei vigili del fuoco del Veneto hanno perlustrato le acque dove il piccolo si era immerso, aiutate anche dai bagnanti che hanno formato una catena umana per scandagliare il tratto di litorale. Le attività di ricerca, andate avanti nella notte, hanno poi messo fine alle speranze di ritrovare vivo il bambino.