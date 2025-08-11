Un bambino di 6 anni è scomparso in mare davanti alla spiaggia di Cavallino Treporti (Venezia), dopo essere entrato in acqua per fare un bagno. A lanciare l’allarme verso le 16 di oggi, lunedì 11 agosto, è stata la madre del piccolo che, non vedendolo più tornare a riva, ha chiamato i soccorsi.

Le ricerche dei sommozzatori e degli elicotteri proseguite fino all’imbrunire non hanno dato finora risultati. Il piccolo è scomparso, e sui camping che si affacciano su quel tratto di costa è calato lo sgomento. Anche bagnanti e turisti che si trovavano sulla spiaggia hanno partecipato alle ricerche. Circa cinquanta persone hanno formato una catena umana, partendo dalla battigia e proseguendo verso il mare, per scandagliare il tratto dove il piccolo è stato avvistato l’ultima volta. Ma il bimbo non è stato trovato. I soccorritori ritengono probabile che il bambino possa essersi spinto troppo avanti nell’acqua sino a che, perso l’orientamento, potrebbe non essere più riuscito a tornare a riva.

Le ricerche, coordinate dalla Capitaneria di Porto di Venezia, sono partite pochi minuti dopo l’allarme lanciato dalla mamma. Sul posto sono giunte le squadre dei sommozzatori e il nucleo regionale dei vigili del fuoco del Veneto, che hanno impiegato nelle perlustrazioni anche le moto d’acqua, mentre dall’alto l’elicottero sorvolava di continuo il tratto davanti alla spiaggia, con traiettorie sempre più ampie. Le ricerche si sono concentrate inizialmente nelle acque antistanti la zona di Cà Pasquali, in un’area che va dal campeggio Vela Blu fino allo stabilimento Blue Sea, ed ha coinvolto tutti i bagnini delle torrette di salvataggio.