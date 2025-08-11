Cento intossicati su ottocento ospiti. È il bilancio di una cena al ristorante “Villa Piccinetti” di Fano, nelle Marche. L’episodio risale a sabato scorso, quando il locale ha ospitato un evento che ormai è tradizione nella zona, tanto che tra gli invitati c’erano anche i candidati alle regionali Matteo Ricci e Marta Ruggeri, non coinvolti nello spiacevole episodio. Tutto bene fino alla mattina dopo, quando circa un centinaio dei presenti alla serata si è svegliato con problemi gastrointestinali non gravi ma tali da dover ricorrere a farmacie e guardie mediche. Uno su otto, dunque, nonostante i menù previsti fossero gli stessi per tutti. Dopo la brutta esperienza diversi commensali hanno fatto richiesta di rimborso, a cui sono seguite proteste e ironie sui social. Le cause dell’accaduto sono tutte da chiarire, tanto più che, contattata dal Corriere Adriatico, la proprietaria del locale Antonella Piccinetti ha detto di non capire cosa sia potuto accadere, spiegando che il menù della serata era previsto anche per il personale. “36 camerieri, i cuochi, i miei figli, che hanno consumato lo stesso cibo non hanno accusato alcun malessere. Sono molto dispiaciuta per quanto accaduto e faremo di tutto perché quanto si è verificato non si ripeta più”.