Il mondo FQ

Cronaca

Ultimo aggiornamento: 9:31

Cento intossicati (su 800) dopo una cena a Fano: corsa a farmacie e guardie mediche. “Piatti uguali per tutti, non capiamo”

di F. Q.
Tra gli ospiti anche i candidati regionali Matteo Ricci e Marta Ruggeri. I menù erano gli stessi per tutti, ma i sintomi hanno riguardato solo una parte dei commensali
Cento intossicati (su 800) dopo una cena a Fano: corsa a farmacie e guardie mediche. “Piatti uguali per tutti, non capiamo”
Icona dei commenti Commenti

Cento intossicati su ottocento ospiti. È il bilancio di una cena al ristorante “Villa Piccinetti” di Fano, nelle Marche. L’episodio risale a sabato scorso, quando il locale ha ospitato un evento che ormai è tradizione nella zona, tanto che tra gli invitati c’erano anche i candidati alle regionali Matteo Ricci e Marta Ruggeri, non coinvolti nello spiacevole episodio. Tutto bene fino alla mattina dopo, quando circa un centinaio dei presenti alla serata si è svegliato con problemi gastrointestinali non gravi ma tali da dover ricorrere a farmacie e guardie mediche. Uno su otto, dunque, nonostante i menù previsti fossero gli stessi per tutti. Dopo la brutta esperienza diversi commensali hanno fatto richiesta di rimborso, a cui sono seguite proteste e ironie sui social. Le cause dell’accaduto sono tutte da chiarire, tanto più che, contattata dal Corriere Adriatico, la proprietaria del locale Antonella Piccinetti ha detto di non capire cosa sia potuto accadere, spiegando che il menù della serata era previsto anche per il personale. “36 camerieri, i cuochi, i miei figli, che hanno consumato lo stesso cibo non hanno accusato alcun malessere. Sono molto dispiaciuta per quanto accaduto e faremo di tutto perché quanto si è verificato non si ripeta più”.

Gentile lettore, la pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 20 alle 9, i commenti per ogni articolo saranno chiusi dopo 72 ore, il massimo di caratteri consentito per ogni messaggio è di 1.500 e ogni utente può postare al massimo 150 commenti alla settimana. Abbiamo deciso di impostare questi limiti per migliorare la qualità del dibattito. È necessario attenersi Termini e Condizioni di utilizzo del sito (in particolare punti 3 e 5): evitare gli insulti, le accuse senza fondamento e mantenersi in tema con la discussione. I commenti saranno pubblicati dopo essere stati letti e approvati, ad eccezione di quelli pubblicati dagli utenti in white list (vedere il punto 3 della nostra policy). Infine non è consentito accedere al servizio tramite account multipli. Vi preghiamo di segnalare eventuali problemi tecnici al nostro supporto tecnico La Redazione