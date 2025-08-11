Sabato 9 agosto, un vasto incendio ha interessato le contrade Sant’Eusebio e Bosco del comune di Montemiletto, in provincia di Avellino, distruggendo diversi ettari di area boschiva e circa 130 piante di un uliveto privato. Mentre le squadre dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Montella erano impegnate nelle operazioni di spegnimento, i militari dell’Arma hanno avviato gli accertamenti per individuare il presunto responsabile del rogo. Le indagini si sono concentrate su un’utilitaria notata nei pressi di uno dei tre punti di innesco. Grazie all’analisi delle immagini dei sistemi di videosorveglianza presenti lungo il tragitto, è stato possibile risalire alla targa e al proprietario del veicolo. Alcuni fotogrammi hanno ripreso l’uomo mentre appiccava il fuoco alle sterpaglie a bordo strada. Nel giro di qualche ora un 58enne è stato rintracciato presso la propria abitazione e arrestato, in attesa dell’udienza di convalida.
