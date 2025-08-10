Il mondo FQ

Cartelli e foto con ostaggi in piazza a Tel Aviv: in migliaia protestano contro il governo Netanyahu – Video

La richiesta a Netanyahu: garantire la liberazione degli ostaggi ancora nelle mani di Hamas
Migliaia di persone sono scese in piazza a Tel Aviv, in Israele, per chiedere la fine della guerra a Gaza, dopo la decisione del governo israeliano di estendere il conflitto e di occupare Gaza City, rispondendo all’appello del Forum delle famiglie degli ostaggi e dei dispersi israeliani. I manifestanti hanno esposto cartelli e foto degli ostaggi ancora detenuti nelle mani di Hamas e dei gruppi affiliati a Gaza nei territori palestinesi, chiedendo al governo Netanyahu di garantirne il rilascio.

