E poi in un bollente pomeriggio di agosto, in cui anche allo stadio di Wembley sono stati raggiunti i 26° – per la vecchia Inghilterra è come ritrovarsi ai Tropici – ecco che il calcio, alla prima manifestazione ufficiale, l’assegnazione della Community Shield che oppone la vincitrice del campionato contro quella che ha trionfato nella coppa nazionale, regala una bella pizza in faccia al football dei ricchi. Il Liverpool del mercato da 293,68 milioni di euro, con un disavanzo complessivo da 97,30 e una rosa valutata 1,04 miliardi, è stato superato 3-2 ai rigori dal Crystal Palace, retrocesso in Conference League per la regola delle multiproprietà – il gruppo di maggioranza possiede anche i francesi del Lione – e reduce da una campagna di trasferimenti da appena 2,3 mln, con un parco giocatori stimato in 455,9 mln, meno della metà dei Reds.

Un successo meritato, costruito nel 2-2 dei tempi regolamentari con il pareggio salvavita di Sarr al 77’ dopo i gol dei “nuovi” Ekitiké (4’) e Frimpong (21’) per il Liverpool e del rigore di Mateta (17’) per le Aquile. Nella lotteria dal dischetto, le parate del portiere Henderson sulle conclusioni di Mac Allister ed Elliott, dopo il pallone spedito in curva da Mo Salah, hanno consegnato al club londinese la prima Community Shield della sua storia. Il 3-2 da consegnare ai libri, per la cronaca, è stato siglato dal ventunenne Justin Devenny.

Wembley è diventata la seconda casa delle Aquile. In tre mesi, due successi da urlo: il trionfo in Coppa d’Inghilterra e, ora, la Supercoppa. Il regista di questo exploit è un allenatore austriaco, il cinquantenne Oliver Glasner, sbarcato a Londra nel febbraio 2024, due stagioni dopo il trionfo in Europa League alla guida dell’Eintracht Francoforte. Originario di Salisburgo, ex difensore, Glasner sta scrivendo la storia del Palace: i primi due trofei di 120 anni di storia sono arrivati sotto il suo comando. Pragmatico, portatore di un football equilibrato, Glasner ha plasmato una squadra dove mancano le star assolute, ma ci sono diversi ottimi giocatori: Mateta, Eze, il giapponese ex Lazio Kamada, Ismaila Sarr, il difensore Guéhi, l’ex Chelsea Chilwell, Doucouré, l’ex Torino Sosa e il portiere Henderson, ex Manchester United e quindi antico rivale del Liverpool. Henderson è stato abbracciato con vigore dal presidente del Palace, Steve Parish.

Il portiere, osannato dal popolo delle Aquile dopo l’exploit ai rigori, ha raccontato: “È incredibile battere il Liverpool. Erano i favoriti, hanno giocatori incredibili, ma noi non abbiamo avuto paura. Glasner ci aveva spronato nell’intervallo, nonostante lo svantaggio: avrete qualche buona occasione, cercate di sfruttarla e giochiamoci questa partita fino all’ultimo. Abbiamo vinto due trofei in tre mesi ed è un momento straordinario nella nostra storia”.

Il rigore decisivo è stato realizzato da Justin Devenny, difensore nordirlandese, entrato al 94’: ha dato un solo tocco al pallone – in caso di parità dopo i tempi regolamentari, la Community si

assegna direttamente ai rigori – ed è stato quello giusto. Un’altra storia nella storia, in attesa della sentenza sul ricorso presentato dal Palace sul “declassamento” in Conference. Il verdetto dovrebbe arrivare tra poche ore. Dopo questo nuovo trionfo di Wembley, circola un cauto ottimismo nel club londinese. La speranza della dirigenza è che l’eco di questa impresa possa dare più forza alle ragioni delle Aquile.

I regolamenti parlano chiaro, ma perché tra il Lione che stava per affondare ed è stato salvato last minute e un Palace che scoppia di salute, deve essere proprio quest’ultimo a essere punito? Un’obiezione legittima, anche se nel calcio, come nella vita, i poteri forti alzano sempre la voce contro i deboli. Intanto, prendiamo nota: ancora una volta il calcio ha dimostrato che il denaro, sicuramente fondamentale, non basta per vincere. Serve anche altro ed il Palace, con il suo coraggio, ci ha ricordato la lezione.