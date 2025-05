Lacrime a Wembley: l’omaggio da brividi del Crystal Palace ai fratelli Wealleans e al loro padre morto di cancro

È successo qualcosa di straordinario sabato scorso a Wembley. Quando i tifosi del Crystal Palace hanno srotolato lo striscione prima della storica vittoria nella finale di FA Cup contro il Manchester City, migliaia di tifosi rossoblù si sono commossi e due in particolare, presenti allo stadio, sono rimasti senza parole. La coreografia raffigurava i fratelli Nathan e Dominic Wealleans mentre festeggiavano un gol con il loro papà nel 2011, anno in cui grazie alla rete di Darren Ambrose gli Eagles sconfissero il Manchester United nei quarti di finale della Coppa di Lega. Le telecamere ripresero la scena che in poco tempo diventò virale, toccando il cuore di molti appassionati di calcio. Purtroppo però Mark, il padre dei fratelli, è morto nel 2017 dopo aver combattuto contro il cancro. Ma quell’immagine non è mai stata dimenticata, tantoché i tifosi del Palace hanno voluto rendere omaggio a quella famiglia diventata un vero e proprio simbolo.

Parlando dopo la vittoria del Palace sui Citizens, che ha assicurato al club il suo primo trofeo in 120 anni di storia, Dominic ha detto ai canali ufficiali della squadra che nel vedere quello striscione lui e sono fratello “siamo rimasti bloccati pensando ‘l’hanno fatto davvero?’. In quel momento ho capito che il Palace avrebbe battuto il City. Ricevevamo abbracci, strette di mano, batti cinque e tutto il resto. È stato fantastico, qualcosa di speciale“.

I fratelli, che facevano parte dei circa 30mila tifosi del Palace a Wembley, erano a conoscenza prima della partita che era sarebbe stata realizzata una coreografia, ma non sapevano che sarebbero stati loro i protagonisti. “Non avevo idea che saremmo stati noi”, ha detto Nathan. “Pensavo che sarebbe stata qualcosa a che vedere con un giocatore che si sarebbe ritirato in questa stagione. Poi, dal nulla, qualcuno ce l’ha detto e allora siamo scoppiati in lacrime appena l’abbiamo visto. È stato speciale, dimostra che c’è ancora un vero amore non solo per mio padre, ma per tutte le persone care che amano il Palace e non sono riuscite a vederlo”, ha concluso emozionato Nathan dopo la storica conquista del primo trofeo del club di Londra.