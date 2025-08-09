Il mondo FQ

Mondo

Ultimo aggiornamento: 16:54

“Cara Meloni, l’Italia dà armi a Israele. Faccia un decreto d’urgenza per vietarne la vendita”: l’ira di Sommi su Gaza

di F. Q.
Icona dei commenti (2)
Questa, specifica, "non è una guerra" ma "una mattanza, un genocidio unilaterale"
Icona dei commenti Commenti

“Le armi che usa Israele per straziare il popolo palestinese prevengono da tre stati, Stati Uniti, Germania e Italia. Se io fossi presidente del Consiglio, cara Giorgia Meloni, farei un decreto d’urgenza che vieterebbe di vendere armi allo stato israeliano, un decreto d’urgenza che vieterebbe ai fabbricanti di armi italiane di venderle a Israele”. Così Luca Sommi in un video sui suoi canali social parlando della situazione nella Striscia di Gaza.

“Questo è un primo gesto – spiega il giornalista di Accordi&Disaccordi – lasciare Israele senza armi visto che lo Stato e il governo si stanno muovendo a dispetto dell’opinione pubblica che non vuole più questa cosa”. Sommi individua vari passi che i governi dei singoli paesi possono fare, intanto “riconoscere lo Stato di Palestina“, poi, “mandare aiuti umanitari, andando sul piano diplomatico e convincendo Israele che gli aiuti devono passare” e, quindi, “smettere di fornire armi allo Stato israeliano”. “Tutto questo è inconcepibile e accade in un mondo che va avanti normalmente – si indigna – Quando muore un bambino il mondo si dovrebbe bloccare istantaneamente, qui sono morti migliaia di bambini”.

Sommi quindi invita ad agire: “Bisogna esortare il governo di incapaci, che sa solo pensare a inutili ponti, ad aiutare a fare un ponte umanitario verso la Palestina. Stiamo consentendo a uno stato criminale di assetare un bambino”. Questa, specifica, “non è una guerra” ma “una mattanza, un genocidio unilaterale”. Questo, conclude, “è il più grande crimine di questo secolo, resterà il più grande crimine di questo secolo”.

Gentile lettore, la pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 20 alle 9, i commenti per ogni articolo saranno chiusi dopo 72 ore, il massimo di caratteri consentito per ogni messaggio è di 1.500 e ogni utente può postare al massimo 150 commenti alla settimana. Abbiamo deciso di impostare questi limiti per migliorare la qualità del dibattito. È necessario attenersi Termini e Condizioni di utilizzo del sito (in particolare punti 3 e 5): evitare gli insulti, le accuse senza fondamento e mantenersi in tema con la discussione. I commenti saranno pubblicati dopo essere stati letti e approvati, ad eccezione di quelli pubblicati dagli utenti in white list (vedere il punto 3 della nostra policy). Infine non è consentito accedere al servizio tramite account multipli. Vi preghiamo di segnalare eventuali problemi tecnici al nostro supporto tecnico La Redazione