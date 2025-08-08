Matthias Verreth è tornato a Bari. Il centrocampista belga, arrivato quest’estate dal Brescia, aveva appena iniziato la sua nuova avventura calcistica in biancorosso con il ritiro a Roccaraso quando è arrivata la tremenda notizia: la morte di suo figlio di poco più di un anno. Era il 27 luglio: Verreth è volato dalla sua famiglia, mentre il Bari ha deciso all’unanimità di interrompere il ritiro. Due settimane dopo, la squadra si è riunita nell’abbraccio a Verreth, aspettandolo in aeroporto. Un momento di cordoglio e di vicinanza: erano presenti anche l’allenatore Fabio Caserta e i dirigenti Giuseppe Magalini e Valerio Di Cesare. “Insieme, nella vita e nel campo. Non è uno slogan. È essere squadra! Bentornato Matthias”, il post pubblicato dal club.