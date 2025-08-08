La bozza di intesa - rivelata da Bloomberg - sulla quale stanno lavorando i funzionari di Washington e Mosca in vista del vertice tra Trump e Putin. Mosca fermerebbe l'offensiva a Kherson e Zaporizhzhia

Fine alla guerra in Ucraina con Mosca che mantiene il controllo sulle aree occupate durante l’invasione iniziata nel febbraio 2022. Secondo quanto rivela Bloomberg, citando fonti informate, sarebbe questo il punto centrale della bozza di intesa sulla quale stanno lavorando i funzionari di Washington e Mosca in vista del possibile vertice tra i presidenti Donald Trump e Vladimir Putin, che si dovrebbe tenere la prossima settimana.

Via le truppe di Kiev dal Donbass – Un’intesa che, pertanto, consoliderebbe l’occupazione russa dei territori sotto il loro controllo. Putin chiede che l’Ucraina ceda alla Russia l’intera area orientale del Donbass e la Crimea. Ciò, spiega Bloomberg, richiederebbe al presidente ucraino Volodymyr Zelensky di ordinare il ritiro delle truppe dalle regioni di Luhansk e Donetsk ancora controllate da Kiev.

Stop dell’offensiva di Mosca a Kherson e Zaporizhzhia – La Russia, di contro, fermerebbe la sua offensiva nelle regioni ucraine di Kherson e Zaporizhzhia lungo le attuali linee di battaglia come parte dell’accordo, hanno riferito le fonti. Gli Stati Uniti starebbero in contemporanea lavorando per ottenere il consenso al piano di Kiev e dei suoi alleati europei, ma la strada verso l’intesa resta ancora incerta, sottolineano le stesse fonti.