Ultimo aggiornamento: 10:25

Incidente in A1, il camionista pubblica un video su Youtube poco prima dello schianto

di F. Q.
È emerso un video dell’autista del camion che lunedì 4 agosto ha travolto, lungo il tratto valdarnese dell’Autosole, l’ambulanza della Misericordia di Terranuova Bracciolini su cui viaggiavano due operatori Gianni Trappolini, 56 anni, e Giulia Santoni, 23, oltre al paziente Fabio Lovari, di 75 anni, tutti deceduti sul colpo. Il filmato mostra l’autista, 58 anni, originario di Genova e residente a Cuneo, circa un quarto d’ora prima dell’impatto, mentre ascolta musica anni ’90 in cabina e distoglie più volte lo sguardo dalla strada guardando in basso a destra. Il video è uno degli oltre 900 pubblicati sulla pagina YouTube del camionista. Molti sarebbero realizzati durante la guida al volante del Tir.

