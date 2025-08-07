È stata svelata oggi la lista dei 30 candidati al prossimo Pallone d’Oro, che verrà assegnato il 22 settembre durante la cerimonia ufficiale, organizzata dal mensile France Football in collaborazione con la UEFA. L’unico italiano presente in lista è Gianluigi Donnarumma, protagonista assoluto con il PSG in Champions League e in Ligue 1. Soltanto tre i calciatori provenienti dalla Serie A nella lista dei 30: come prevedibile c’è Lautaro Martinez, ma a sorpresa per l’Inter c’è anche Denzel Dumfries. Prima nomination anche per Scott McTominay, giocatore determinante per la vittoria del quarto scudetto del Napoli.

Ben nove i giocatori del PSG presenti, visto il dominio in Francia e in Europa: si tratta di Ousmane Dembélé, Gianluigi Donnarumma, Désiré Doué, Achraf Hakimi, Khvicha Kvaratskhelia, Nuno Mendes, Joao Neves, Fabian Ruiz e Vitinha.

La lista dei 30 candidati al Pallone d’Oro

Ousmane Dembélé, 28 anni: PSG – Francia

Gianluigi Donnarumma , 26 anni: PSG – Italia

, 26 anni: PSG – Italia Jude Bellingham, 22: Real Madrid – Inghilterra

Désiré Doué, 20: PSG – Francia

Denzel Dumfries , 29: Inter – Paesi Bassi

, 29: – Paesi Bassi Serhou Guirassy, 29: Borussia Dortmund – Guinea

Erling Haaland, 25: Manchester City – Norvegia

Viktor Gyökeres, 27: Sporting CP/Arsenal – Svezia

Achraf Hakimi, 26: PSG – Marocco

Harry Kane, 32: Bayern – Inghilterra

Khvicha Kvaratskelia, 24 anni: PSG – Georgia

Robert Lewandowski, 36: Barcellona – Polonia

Alexis Mac Allister, 26 anni: Liverpool – Argentina

Lautaro Martínez , 27: Inter – Argentina

, 27: – Argentina Kylian Mbappé, 26: Real Madrid – Francia

Scott McTominay , 28: Napoli – Scozia

, 28: – Scozia Nuno Mendes, 23: PSG – Portogallo

Joao Neves, 20: PSG – Portogallo

Pedri, 22: FC Barcelona – Spagna

Cole Palmer, 23: Chelsea – Inghilterra

Michael Olise, 23 anni: Bayern – Francia

Raphinha, 28 anni: FC Barcelona – Brasile

Declan Rice, 26 anni: Arsenal – Inghilterra

Fabián Ruiz, 29: PSG – Spagna

Virgil van Dijk, 34: Liverpool – Paesi Bassi

Vinicius Jr, 25: Real Madrid – Brasile

Mohamed Salah, 33: Liverpool – Egitto

Vitinha, 25: PSG – Portogallo

Florian Wirtz, 22: Bayer Leverkusen/Arsenal – Germania

Lamine Yamal, 18 anni: FC Barcelona – Spagna

Cantore e Girelli presenti nella lista femminile

Per l’Italia arriva qualche soddisfazione anche dal calcio femminile. Nella lista delle 30 candidate ci sono infatti sia Sofia Cantore che Cristiana Girelli. Entrambe simbolo dell’Italia che ha sfiorato la finale mondiale – perdendo ai supplementari contro l’Inghilterra – Cantore e Girelli hanno ricevuto un prestigioso riconoscimento grazie ai risultati ottenuti sia con la nazionale ma anche e soprattutto con la Juventus, con cui hanno vinto campionato e Coppa Italia da protagoniste. Cantore sarà la prima italiana a trasferirsi nel prestigioso campionato professionistico statunitense con la maglia dei Washington Spirit.

Lucy Bronze (Chelsea)

Barbra Banda (Orlando Pride)

AItana Bonmatì (Barcellona)

Sandy Baltimore (Chelsea)

Mariona Caldentey (Arsenal)

Klara Buhl (Bayern Monaco)

Sofia Cantore ( Juventus , Washington Spirit)

( , Washington Spirit) Steph Catley (Arsenal)

Melchie Dumornay (Lione)

Temwa Chawinga (KC Current)

Emily Fox (Arsenal)

Cristiana Girelli ( Juventus )

( ) Esther Gonzalez (Gotham FC)

Caroline Graham Hansen (Barcellona)

Patri Guijarro (Barcellona)

Amanda Gutierres (Palmeiras)

Hannah Hampton (Chelsea)

Pernille Harder (Bayern Monaco)

Lindsey Heaps (Lione)

Chloe Kelly (Arsenal)

Marta (Orlando Pride)

Frida Leonhardsen Maanum (Arsenal)

Ewa Pajor (Barcellona)

Clara Mateo (Paris FC)

Alessia Russo (Arsenal)

Claudia Pina (Barcellona)

Alexia Putellas (Barcellona)

Johanna Rytting Kaneryd (Chelsea)

Caroline Weir (Real Madrid)

Lea Williamson (Arsenal)

Donnarumma nella lista del Trofeo Yashin

Oltre al Pallone d’Oro ci saranno anche altri premi assegnati nel corso della cerimonia di settembre e tra questi c’è anche il Trofeo Yashin – intitolato allo storico portiere Lev Yashin – che premia i migliori portieri stagionali. Era una formalità, ma c’è anche l’ufficialità: in lista c’è l’italiano Gianluigi Donnarumma, protagonista assoluto nel Triplete con il suo PSG. Presenti in elenco anche il numero uno dell’Inter Yann Sommer, oltre al portiere del Liverpool Alisson Becker, Lucas Chevalier (Lille), Yassine Bounou (Al Hilal), Thibaut Courtois (Real Madrid), Emiliano Martinez (Aston Villa), Jan Oblak (Atletico Madrid), David Raya (Arsenal), Matz Sels (Nottingham Forest).

Conte e Maresca candidati a miglior allenatore

Due italiani sono presenti anche nella lista dei migliori allenatori stagionali: parliamo di Antonio Conte, che ha vinto lo scudetto con il Napoli, ed Enzo Maresca, allenatore che ha trionfato in Conference League sulla panchina del Chelsea e successivamente anche al Mondiale per Club battendo il PSG in finale. Nell’elenco anche Luis Enrique, Hansi Flick, campione di Spagna col Barcellona, e Arne Slot, campione d’Inghilterra col Liverpool. Nel calcio femminile candidati Sonia Bompastor (Chelsea), Arthur Elias (Brasile), Justine Madugu (Nigeria), Renee Slegers (Inghilterra), Sarina Wiegman (Inghilterra).

Yilidz in lista per il premio Kopa

Tra i primi nomi svelati, infine, ci sono anche quelli del Premio Kopa 2025, vale a dire i migliori under 21 della stagione. Il favorito assoluto è chiaramente Lamine Yamal, ma a rappresentare la Serie A ci sarà Kenan Yilidz della Juventus. Il classe 2005 è stato decisivo per i bianconeri in alcune sfide cruciali ed è nella lista dei candidati a miglior under 21 dell’anno, in ottima compagnia. Presenti infatti anche l’ex difensore di Juventus e Roma Dean Huijsen, appena passato al Real Madrid, Pau Cubarsi del Barcellona, il centrocampista del Lille Ayyoub Bouaddi, l’attaccante francese del Psg Désiré Doué, l’attaccante brasiliano del Chelsea Estevao, il difensore dell’Arsenal Myles Lewis-Skelly, il centrocampista portoghese del Psg Joao Neves e l’attaccante portoghese del Porto Rodrigo Mora.