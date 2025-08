Incontro di tre ore tra l'inviato Usa e il presidente russo. Il tycoon ha minacciato nuove tariffe secondarie per i Paesi che acquistano energia russa se non si arriverà al cessate il fuoco

Steve Witkoff ha incontrato Vladimir Putin al Cremlino nella sua quinta visita in Russia quest’anno. Il faccia a faccia è durato circa tre ore. L’inviato speciale di Donald Trump si trova nella capitale russa per una missione dell’ultimo minuto volta a cercare una svolta nella guerra in Ucraina, due giorni prima della scadenza del termine fissato dal capo della Casa Bianca affinché la Russia accetti la pace in Ucraina sotto la minaccia di nuove sanzioni secondarie a Mosca per i Paesi che acquistano energia russa. Witkoff è stato accolto da Kirill Dmitriev, inviato speciale per gli investimenti della Russia e capo del suo fondo sovrano. Nella tarda serata di ieri, Trump ha affermato che deciderà sulle sanzioni dopo l’incontro di oggi.

Il colloquio è stato “molto utile e costruttivo“, ha detto il consigliere presidenziale russo Yuri Ushakov. Durante l’incontro Putin “ha trasmesso alcuni segnali” sulla questione ucraina a Trump, e ha a sua volta “ricevuto segnali corrispondenti” dal presidente americano. “La situazione attuale – ha dichiarato Ushakov – è tale che il nostro presidente possiede tutte le informazioni, cioè i segnali dal presidente Trump. E Trump non è ancora stato informato dei risultati di questo incontro. Perciò mi astengo da commenti più dettagliati. Vedremo quando Witkoff potrà riferire a Trump della conversazione avvenuta oggi”. Quanto agli argomenti trattati, ha aggiunto il consigliere russo, “prima di tutto, naturalmente, c’è la crisi ucraina, e il secondo tema sono state le prospettive di possibile sviluppo della cooperazione strategica tra Usa e Russia”. “Prevarrà il dialogo“, ha scritto su X l’inviato del Cremlino per gli investimenti esteri e direttore del Fondo per gli investimenti russo Kirill Dmitriev.

Il Financial Times riferisce che l’amministrazione Trump sta valutando l’imposizione di sanzioni alla “flotta ombra” di petroliere russe se Putin non accetterà un cessate il fuoco entro venerdì. L’inserimento delle navi della flotta nella lista nera segnerebbe la prima volta che gli Stati Uniti impongono sanzioni contro Mosca da quando Trump è tornato alla Casa Bianca a gennaio, commenta il giornale. La Russia ha utilizzato una flotta ombra composta in gran parte da petroliere obsolete per trasportare petrolio in tutto il mondo, nel tentativo di eludere le restrizioni occidentali. I proventi di queste esportazioni di greggio hanno contribuito a finanziare il conflitto.

Il termine “flotta ombra” si riferisce a navi la cui proprietà è nascosta e che evitano di utilizzare i servizi delle compagnie occidentali, spiega l’Ft, sottolineando che è difficile applicare sanzioni ai loro proprietari, anche se recentemente le misure rivolte alle navi stesse si sono dimostrate efficaci. L’amministrazione Biden ha aggiunto 213 navi cargo, incluse le petroliere, alla lista delle sanzioni, mentre Trump finora ha rinviato l’imposizione di ulteriori sanzioni alla Russia nel tentativo di garantire un accordo negoziato per porre fine alla guerra.

Trump, sempre più frustrato con Putin per la mancanza di progressi verso un cessate il fuoco, ha minacciato di imporre dazi elevati ai paesi che acquistano prodotti russi. Il tycoon sta esercitando una pressione particolare sull’India, che insieme alla Cina è un grande acquirente di petrolio russo. Il Cremlino afferma che le minacce di penalizzare i paesi che commerciano con la Russia sono illegali.

È improbabile, riferisce Reuters, che Putin si pieghi all’ultimatum di Trump sulle sanzioni perché ritiene di essere in vantaggio nella guerra contro Kiev e i suoi obiettivi militari hanno la precedenza sul suo desiderio di migliorare le relazioni con gli Stati Uniti, hanno detto all’agenzia tre fonti vicine al Cremlino. Ma secondo Bloomberg, che cita fonti vicine a Mosca, il Cremlino starebbe valutando la possibilità di offrire agli Stati Uniti concessioni che potrebbero includere una tregua aerea con l’Ucraina.