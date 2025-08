Ha confessato il 27enne arrestato per l’omicidio di un 32enne massacrato vicino ad Amiens, nel nord della Francia, la mattina del 4 agosto. L’uomo era stato rinvenuto in un parco di Pont-au-Metz sgozzato e sventrato. Lo riporta Le Figaro, che spiega come la polizia sia risalita al giovane arrestato grazie “ad un certo numero di elementi, tra cui un telefono portatile trovato non lontano dal corpo della vittima”. Durante l’interrogatorio l’uomo avrebbe però detto di “non conoscere la vittima“, anche se, secondo la procura, i due erano residenti nello stesso quartiere. Gli inquirenti francesi hanno aperto un’inchiesta per omicidio volontario. L’arresto avrebbe riportato la calma nel comune, scosso dalla paura di un omicida in libertà. “Escursionisti e curiosi stanno ripopolando il parco, il procedere dell’inchiesta ha fatto venir meno la pressione”, ha detto il sindaco di Pont-de-Metz, Loic Bulant, sentito da Le Figaro.