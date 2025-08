Il corpo del 32enne, in condizioni terribili, è stato rinvenuto in un parco disposto a croce. Ventiquattr'ore più tardi la polizia ha fermato un 27enne, ora sotto interrogatorio

Un corpo massacrato, disposto in una posizione innaturale, sgozzato e sventrato. Sono le terribili condizioni in cui è stato trovato il cadavere di un 32enne nel parco del Pré du Moulin di Pont-de-Metz, nel distretto amministrativo di Amiens, nord della Francia. La scoperta, fatta da una donna a passeggio col proprio cane, è avvenuta lunedì 4 agosto.

La vittima, residente proprio nella vicina città, è stata pugnalata a collo, addome e schiena fino ad eviscerarla. Poi la salma è stata posizionata a croce. Una “messa in scena”, secondo gli investigatori. Le indagini, riporta Le Parisien, sono state affidate alla polizia giudiziaria di Amiens, che nella mattina del 5 agosto, appena ventiquattr’ore dopo il ritrovamento, ha arrestato un 27enne, ora posto sotto interrogatorio per capire cosa sia successo. Intanto è stata disposta l’autopsia sul corpo, prevista sempre per la giornata di martedì.

“Questo caso creerà inevitabilmente una certa dose di paura. Cose del genere non succedono qui”, ha dichiarato al quotidiano francese Loïc Bulant, sindaco della località che raramente si è trovata al centro di fatti di cronaca nera, che però di recente ha visto intensificarsi i reati connessi alle sostanze stupefacenti. L’identità della vittima non è stata ancora dichiarata, ma secondo una fonte vicina sempre al giornale si tratterebbe di una persona senza particolari precedenti, nota solo per reati stradali minori.