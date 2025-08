“La grande novità della prossima stagione sarà l’announcement in campo. L’arbitro potrà spiegare direttamente allo stadio e in tv la decisione assunta dopo un intervento Var”. Ad annunciarlo è stato Gianluca Rocchi, designatore degli arbitri di calcio di Serie A e B, in occasione del raduno precampionato a Cascia. “Ora le spiegazioni saranno in tempo reale, davanti a tutti”, ha detto ancora il designatore arbitrale. Una riforma già sperimentata tra semifinali e finale di Coppa Italia. Gli arbitri cominceranno già a esercitarsi per questa novità dal raduno. Ma come faranno? “Metteremo delle casse sul campo per cominciare a capire come è la situazione. Anche in questo caso cureremo la comunicazione, che sia uniforme e chiara”.

Una novità importante, che consentirà anche a chi guarda la partita allo stadio di comprendere al meglio le decisioni del direttore di gara. Un’altra novità per cercare di ridurre al minimo le polemiche, sia in campo che fuori. Poi Rocchi ha scherzato su un altro tema: le interviste post gara degli arbitri. “Non sono molto d’accordo, non sono favorevole. Non c’è lucidità poco dopo la partita. Però facciamo così: se consegnate un premio quando l’arbitro è il migliore in campo, beh, noi cominceremo a parlare dopo le gare…”, ha spiegato il designatore.

“Var a chiamata”: la novità in Serie C

E oltre alla novità che riguarda la Serie A e la Serie B, ce n’è una rilevantissima in Serie C ma anche in Serie A Femminile. A spiegarla è stato Daniele Orsato, nuovo designatore della Can C che avrà per la prima volta nella storia il “Football video support” o “Var light”. In C infatti verrà sperimentato il “Var a chiamata”. Gli allenatori avranno a disposizione due chiamate per rivedere azioni in cui secondo loro è presente un fallo o una qualsiasi infrazione.

“Questa – dice l’ex arbitro internazionale Orsato – è una ulteriore possibilità di comunicazione fra panchine e arbitri: se gli allenatori sono tranquilli difficilmente vediamo esondazioni o urla; e questo ‘video football support’ aiuterà i rapporti fra tecnico e componente arbitrale”. Orsato ha poi spiegato anche come verrà usato: “Questo strumento non è un’astronave ma è un computer con un operatore che dovrà portare avanti e indietro le immagini, saranno gli allenatori a richiedere una revisione. Gli allenatori vengono coinvolti come fossero ufficiali di gara: quindi non si dovranno più vedere scene di protesta. È una bella novità”.