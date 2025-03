Var, finalmente la svolta in Italia: si sentirà l’audio dell’arbitro che spiega la sua decisione

Sono in arrivo importanti novità nel mondo del calcio italiano. Dalla prossima giornata di Serie A, in programma nel weekend 29-31 marzo, sui maxischermi degli stadi verrà diffuso un messaggio informativo nel caso in cui ci sia una revisione del Var o un lungo controllo dello stesso. Ma non è la vera svolta. A partire dalle semifinali di Coppa Italia, in occasione della revisione da parte del direttore di gara di un episodio sul campo, verrà diffuso il suo audio in modo che i telespettatori e il pubblico allo stadio potranno ascoltare la motivazione della decisione direttamente dalla voce dell’arbitro.

Questo significativo cambiamento è stato ufficializzato dalla Lega Serie A sul proprio sito ufficiale. “A partire dalla 30esima giornata di campionato, si procederà a integrare il segnale del VarDict (ovvero le grafiche televisive trasmesse durante controllo Var) sui maxischermi degli stadi, informando così gli spettatori presenti di un’eventuale revisione del Var in corso o di un controllo Var di lunga durata. – si legge nel comunicato che aggiunge – In occasione delle Semifinali e della Finale di Coppa Italia Frecciarossa 2024/2025, inoltre, in seguito alla recente decisione assunta dall’Ifab durante il 139° Annual General Meeting, e in accordo con Figc e Aia, la Lega Serie A darà il via alla fase di sperimentazione della diffusione del Segnale Audio dell’Arbitro all’interno degli stadi e in televisione, con specifica limitazione alla spiegazione delle sole decisioni prese dal Direttore di Gara dopo l’intervento del Var per On-Field-Review“.