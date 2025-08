Dopo le indiscrezioni trapelate lunedì sulla “decisione già presa” dal governo israeliano per “l’occupazione totale della Striscia di Gaza“, il premier Benjamin Netanyahu prima convoca e poi rinvia una riunione del gabinetto di sicurezza. Sul tavolo c’erano i futuri piani militari per l’exclave palestinese e dovevano essere presenti il ministro della Difesa, Israel Katz, il capo di Stato Maggiore delle Idf, Eyal Zamir, il ministro per gli Affari strategici, Ron Dermer, e il responsabile delle operazioni delle Idf, Itzik Cohen. Dopo la riunione di gabinetto di lunedì, Netanyahu – spiegano i media israeliani – avrebbe detto ai ministri di voler chiedere l’approvazione del governo per una piena rioccupazione della Striscia di Gaza. Una mossa che però incontra resistenze all’interno dello stesso esercito. E proprio le crescenti tensioni sulla fattibilità del piano avrebbero portato al rinvio della riunione.

Israele deve “sconfiggere completamente” Hamas a Gaza per garantire il rilascio di “tutti gli ostaggi israeliani” ancora trattenuti, ha dichiarato il primo ministro durante una visita alla base di reclutamento e selezione di Tel HaShomer, incontrando i nuovi soldati. “Una volta che la leadership politica avrà preso le decisioni necessarie, il livello militare, come ha fatto finora su tutti i fronti di guerra, attuerà professionalmente la politica determinata“, ha fatto sapere il ministro della Difesa, Israel Katz, citato dal Times of Israel. “Il mio ruolo di ministro responsabile delle Idf è quello di garantire che ciò avvenga, ed è ciò che farò”, ha concluso.

Contro le azioni di Israele arriva la condanna del vicario della Custodia di Terra Santa, padre Ibrahim Faltas: “I palestinesi hanno diritto a rimanere a Gaza, in Cisgiordania e nei territori a loro attribuiti da accordi e convenzioni internazionali, hanno il diritto di vivere, hanno il diritto di esistere come popolo e come stato riconosciuto. Chi non riconosce questo, deve essere ritenuto responsabile e complice di un massacro”, ha dichiarato padre Faltas. “La fame, la sete, il caldo, la mancanza di cure e di ogni bene essenziale, la minaccia di perdere la propria terra sono gravi e pesanti carichi sulla coscienza del mondo”. “Chi può e deve fermare il piano sconvolgente di dominio su Gaza sta a guardare in silenzio, senza sentire il dovere di intervenire per fermare un crimine e per affermare e garantire il diritto alla dignità e al rispetto della vita di ogni essere umano”, sottolinea Faltas lanciando ancora una volta l’appello per la pace: “Fermiamo le mani che uccidono, fermiamo le menti che distruggono la speranza della pace!”.

Anche l’Ue interviene per respingere “qualsiasi tentativo di modificare la situazione demografica e territoriale a Gaza, anche in relazione all’occupazione israeliana” della Striscia, riferisce la portavoce per gli Affari esteri della Commissione europea Anitta Hipper nel corso di un briefing con la stampa. Inoltre, “Gaza deve essere parte integrante del futuro Stato palestinese. E allo stesso tempo, per quanto riguarda Hamas non deve avere alcun ruolo nel futuro governo e sicurezza di Gaza”, infine “chiediamo anche il rilascio di tutti gli ostaggi e un cessate il fuoco sostenibile”, ha aggiunto.

Intanto la guerra continua e il bilancio dei morti viene costantemente aggiornato. Secondo il ministero della Salute di Gaza, nelle ultime 24 ore almeno 87 palestinesi, tra cui 52 alla ricerca di aiuti, sono stati uccisi negli attacchi israeliani e 644 feriti. Il conteggio comprende otto persone, un bambino e sette adulti, che sono morte di fame nell’ultimo giorno, portando il bilancio delle vittime legate alla malnutrizione a 188, di cui 94 bambini. Secondo quanto riporta Al Jazeera, otto corpi sono stati recuperati anche dalle macerie dei precedenti attacchi israeliani. Il nuovo bilancio porta a un totale di 61.020 palestinesi morti e il ferimento di altri 150.671 dal 7 ottobre 2023.