Due alpinisti italiani, rimasti bloccati ieri lungo la salita al Cervino, sono stati recuperati all’alba dall’elicottero del Soccorso alpino valdostano. La richiesta di soccorso è arrivata alla centrale di Aosta ieri alle 20 circa. Siccome uno degli alpinisti non era in grado di completare la salita e il forte vento non consentiva all’elicottero di giungere sul posto, una squadra di soccorso è stata portata a 3.500 metti, nei pressi del colle del Leone, raggiungendo poi l’alpinista bloccato. Riparati per qualche ora alla Capanna Carrel (3.800 metri), alle 4 di oggi gli alpinisti e i soccorritori sono scesi a una quota più bassa e da lì sono stati presi dall’elicottero.